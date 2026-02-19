La medida de la FIFA contra Independiente que pone freno al fichaje de Maximiliano Gutiérrez

Estaba todo encaminado para que Maximiliano Gutiérrez, uno de los futbolistas más destacados del momento en el fútbol local, diera el salto al extranjero. En estricto rigor, hacia Argentina. Independiente, dirigido por Gustavo Quinteros, es el que puja por el fichaje de la figura de Huachipato.

Hasta el propio Jaime García daba por hecha la salida de su pupilo en Talcahuano. “Más allá de que me pueda doler como entrenador por cómo venía, y la forma como venía trabajando, desearle lo mejor del mundo. Obviamente es un golpe duro para el plantel, pero por sobre todo por la calidad humana del jugador”, afirmó el técnico acerero, después de la caída con Carabobo, por la Copa Libertadores, donde Gutiérrez fue titular.

“Sí lo sabía que iba a pasar esto en algún momento, pero me toma de sorpresa la velocidad que tuvo para irse Maxi. Se va un jugador importante, joven”, agregó.

Sin embargo, algo cambió. Una medida de la FIFA en contra de Independiente le pone un freno a la operación. El club transandino fue notificado este jueves, por el ente rector del fútbol, que ha quedado inhibido para incorporar futbolistas por la deuda que mantiene con el ecuatoriano Fernando Gaibor, exjugador de la institución. Al quedar impedido de fichar nuevos elementos, la llegada de Gutiérrez está en stand by.

Según la FIFA, el Rojo adeuda nada menos que un millón y medio de dólares a Gaibor. Es lo que se da cuenta al estar incluido en la Lista de Prohibiciones de Registro, herramienta oficial del ente afincado en Zúrich que detalla los clubes de todo el mundo que actualmente enfrenten impedimentos temporales para inscribir nuevos jugadores a raíz de diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos regulatorios.

Independiente aparece en la Lista de Prohibición de Registro de la FIFA.

Si no soluciona esto, el elenco de Avellaneda no puede anotar al todavía jugador de Huachipato. La situación económica de Independiente no es de las mejores. De hecho, uno de los exportables que tenía y terminó saliendo fue Felipe Loyola (al Pisa de Italia). Por lo tanto, se hace complejo destrabar este asunto, en el corto plazo, considerando la cifra de la deuda con Gaibor.