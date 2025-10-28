La nueva plataforma que transmitirá la UFC en Latinoamérica desde el próximo año

La UFC anunció importantes novedades para Latinoamérica. Desde el próximo año, los eventos dejarán de ser transmitidos por la cadena Disney. Este martes, informaron una alianza para este lado del mundo con Paramount+, plataforma que será la encargada de emitir en exclusiva todos los eventos de la principal organización de artes marciales mixtas del mundo.

En total, la alianza tendrá una duración de siete años, en los que se transmitirán eventos numerados y de las UFC Fight Nights sin costo adicional para los suscriptores del continente. Específicamente, 13 eventos numerados de alto perfil y 30 UFC Fight Nights anuales.

Foto: Carmen Mandato/Getty Images/AFP. Carmen Mandato

Dana White, presidente y CEO de UFC, celebró este acuerdo: “La alianza con Paramount ya ha sido increíble, y simplemente sigue creciendo y mejorando. Esto demuestra lo agresivos que son en este negocio, y me encanta. No puedo esperar para seguir trabajando juntos”.

Por su parte, Cindy Holland, presidenta de la división Direct-To-Consumer de Paramount, declaró: “Ofrecer programación premium de UFC a audiencias globales sigue siendo una prioridad absoluta para Paramount. Estamos encantados de ampliar la histórica oferta de contenido de UFC para los suscriptores de Paramount+ en todos los planes, alcanzando a más fanáticos apasionados y comprometidos alrededor del mundo”.

Cabe destacar que en agosto ambas empresas ya habían anunciado una alianza para transmitir los eventos en Estados Unidos desde 2026. Ahora, es el turno de Latinoamérica.