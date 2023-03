La petición del Huaso Isla a sus compañeros en la UC: “Debemos tratar de no meternos mucho con el árbitro”

Al mediodía de este jueves, Mauricio Isla conversó en conferencia de prensa sobre los próximos desafíos que se avecinan para Universidad Católica. El lateral adelantó el duelo contra Ñublense y también dejó claro que miran de reojo el partido del próximo martes por la Copa Sudamericana frente a Audax Italiano.

En primera instancia, el Huaso se refirió al poco tiempo que tuvo el equipo para entrenar en comparación a lo que se venía dando en las fechas anteriores. “Ha sido una semana más corta de lo habitual. Trabajamos muy bien, sabemos que mañana será un partido importante en que nos enfrentaremos a un equipo que propone. Creo que será un partido muy lindo para ver”.

A continuación, señaló que el sistema de juego de ambos elencos podría dar lugar a un emocionante partido para este viernes. “Ñublense es un equipo que propone, siempre van al ataque. No esperamos tener un partido defensivo, nosotros también proponemos siempre ir para arriba. Ojalá el partido se de así, para que la gente lo pueda disfrutar”.

Más adelante, el lateral se refirió a los principales puntos que debió trabajar el equipo para afrontar el duelo contra los chillanejos. “Esta semana trabajamos los aspectos negativos y mejoramos los errores cometidos. Somos un equipo que llega mucho y hace hartos goles, pero también nos preocupamos por los que nos hacen de vuelta. A veces perdemos el balón y ahí nos convierten. Ñublense es un buen equipo, con buenos jugadores y buen entrenador, así que debemos tener cuidado”.

También abordó la pregunta sobre si en el equipo han sido tema de discusión las suspensiones, con una clara referencia a la que sufrió Franco di Santo tras el partido contra Audax. Isla señaló. “No, por mi parte. Lo único que he dicho es que en cada partido debemos tratar de no meternos mucho con el árbitro, porque a veces perdemos muchos minutos de juego y traspasa a que el fútbol se vaya a otro lado”.

Seguido de esto, el jugador cruzado negó sentir algun tipo de presión por estar en los primeros puestos del Campeonato Nacional. “No sé si decirle presión, es más un gusto. Estar primero es un gusto, el club armó un equipo para esto con mucha personalidad y trayectoria. Claramente no ganaremos en todos los partidos, sabemos que debemos mejorar muchas cosas para reencontrarnos con el fútbol que realmente queremos”.

Por otra parte, el diestro también aclaró sin ninguna duda que su posición preferida en el campo es una sola. “Lo que más me gusta es jugar de lateral. Mi mejor carrera es jugando ahí. Muy pocas veces he jugado al medio. Claramente un jugador tiene el gusto de jugar por un sector, y donde mejor me siento yo es de lateral”.

Finalmente, el bicampeón de América con Chile anticipó el duelo de este martes 7 de marzo ante Audax Italiano por la Copa Sudamericana. “El partido de mañana será importante para lo que se viene el martes. Avanzar en la Sudamericana es un objetivo del club. Será un partido difícil el de mañana, pero ya desde el sábado nos pondremos a la suerte del DT para llegar de la mejor forma posible al partido contra Audax”.

Cabe recordar que Universidad Católica se verá las caras con Ñublense el día viernes 3 del presente mes, en el Estadio Nelson Oyarzún. En la previa, Jaime García criticó el estado del césped, por lo que este podría ser un factor que influya en el resultado del partido.