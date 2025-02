La prensa argentina destroza a Gonzalo Tapia tras su primera titularidad con River Plate: “Realmente muy malo”

Gonzalo Tapia no lo pasa bien en Argentina. El chileno no ha tenido la mejor adaptación en River Plate y no ha logrado convencer en sus primeros cotejos con el cuadro millonario.

El delantero nacional fue titular en el triunfo por 2-0 sobre San Martín de San Juan. Sin embargo, pese a la victoria, el formado en Universidad Católica no tuvo un buen desempeño y fue reemplazado en el entretiempo.

Las críticas no tardaron en aparecer. Su presentación fue cuestionada por la prensa argentina. TyC Sports, por ejemplo, catalogó su labor como una “inexplicable presentación”.

“Le pegó más a todos los jugadores rivales que a la pelota. No fue nunca opción, no fue nunca peligro, no remató al arco, una calamidad. Jugó 45 minutos y en su lugar ingresó Sebastián Driussi”, señaló el medio transandino.

Tapia se llena de críticas

Los medios siguieron con su duro análisis a Tapia. “Volcado por la derecha no pudo romper, le costaron los controles, cometió dos faltas y su único tiro fue light”, consignó Olé.

En tanto, El sitio partidario La Página Millonaria destrozó al delantero nacional. “Gallardo apostó por su presencia en el 11 titular ante San Martín de San Juan. Quizás buscando explotar su velocidad y potencia física. Pero el partido de Tapia fue realmente muy malo. En el pasaje inicial se lo notó perdido dentro del campo de juego. Como si no supiera dónde pararse para complementar la constante movilidad de Facundo Colidio”, señaló.

“Tocó pocas pelotas, y si bien casi ninguna le llegó limpia y jugó más de espaldas que de frente, se lo notó tosco e impreciso. Hasta fastidioso. Y sobre todo, pasado de revoluciones. Cometió varias infracciones, muchas sin sentido y zafó de ser amonestado”, agregó el sitio, que también describió su única situación de gol.

“River no tuvo jugadas de gol en todo el primer tiempo, más allá de aproximaciones, y la única que pintaba para ser clara fue una volea de Tapia. Al chileno le quedó boyando de frente al arco una carambola en el área, pero no la pudo agarrar de lleno: le dio mordido y se la sirvió a las manos al arquero”, cerro el medio.