La profunda confesión de Martín Vidaurre: “Yo no lo paso bien andando en bicicleta; hace rato que no”

Martín Vidaurre cerró una temporada 2025 brillante en la que ganó su primera Copa del Mundo en la máxima categoría del mountain bike y terminó el año como subcampeón del ranking. Con solo 25 años, siente que algo cambió en su carrera y eso lo impulsa hacia su gran objetivo: ganar una medalla olímpica en Los Ángeles 2028.

¿Cómo evalúa su temporada 2025?

Fue un año súper bueno. Más que bueno. Al final, ganar una Copa del Mundo y estar dentro de los mejores nunca lo pensé. Me da toda la confianza para seguir. Creo que, si ese día que gané la Copa del Mundo me pilla en Los Ángeles el 2028, tengo mucho que hacer. Ya no es solamente me respalda la mentalidad, sino que ahora también me respaldan los números. Eso es lo importante, estoy dentro de los favoritos de cara a Los Ángeles y para mí eso era lo más importante.

Según diversos estudios, sus números fisiológicos están un nivel sobre la media. ¿A qué lo atribuye?

Desde muy chico yo entrené con una persona que se llama Jorge Cagijal, que es el mejor fisiólogo que ha tenido el país, trabajó en el CAR, y fue él quien me formó desde que tenía 15 años. Y de ahí ya había buenos números porque obviamente había talento; mi papá anduvo mucho en bicicleta y mi mamá era muy deportista y algo hay que tener... Pero Jorge me formó desde chico, evaluándome con consumo de oxígeno, con pruebas de lactato, con todo... Entonces al final uno va forjando un diamante de muy chico y lo va perfeccionando. Y hoy en día eso es lo más importante en los deportistas: los números.

Finalmente, esos números terminaron siendo muy buenos…

Uno realmente entrena con ciencia, no duro a matar o que de aquí a mañana me mato entrenando, porque no resulta. Eso al final fue también un poco la clave. Y sí, tengo buenos números, pero afuera son todos unos monstruos. Entonces, al final en mi disciplina, soy el único latinoamericano que está peleando y eso da mucho que hablar.

¿Y cómo andan en números esos otros rivales?

Es difícil de hablar porque hay diferentes máquinas, todo varía mucho. Hay números que son importantes, pero lo que más importa siempre va a ser la cabeza y qué tanto podía empujar.

Menciona la cabeza. ¿Cómo la entrena?

Trabajo harto la mente. En el fondo, mi disciplina es llevarla al sufrimiento mucho tiempo. Tienes que estar todo el día trabajando la mente porque tienes que hacer algo con lo que no estás conforme. O sea, yo no lo paso bien andando en bicicleta; hace rato que yo no lo paso bien. Porque tienes que entrenar de forma física. No es que yo me dedique a saltar o a pasarlo bien arriba del cerro. Eso fue cuando me inicié. Pero ahora, realmente, si uno quiere estar en la élite y trabajar por lo que uno quiere, tiene que trabajar con tu mente.

Usted dice que no lo pasa bien, pero ¿hasta cuándo puede aguantar esa dinámica?

Esa es la buena pregunta. Hay que ser muy apasionado, yo partí de muy chico. Y llega un punto donde uno tiene que ver qué va a hacer también después de la bici. Tengo 25 años, soy muy joven todavía. Por eso yo digo que a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles quiero llegar en forma máxima, habida y por haber, y eso es lo que me tiene más motivado. Creo que eso es lo principal, de tener un objetivo claro ahora. Ya gané una Copa del Mundo, ya estoy establecido. Tengo un futuro, tengo un contrato, que es lo más importante. Y ahora, a trabajar cegado en algo... Obvio que todo cuesta. Sobre todo, en el ciclismo, que es algo que tienes que sumar muchas horas a la semana y tienes que estar encima.

Se hace complejo...

Acá es complicado porque la sociedad también es diferente, hay muchos amigos, compromisos, que las marcas… Entonces, uno compite con un europeo que realmente se acuesta, duerme, no hace nada más y entrena. Acá hay diferentes compromisos con marcas, te haces un poco más conocido y otras cosas, eso te hace expandir un poco tu visión y también te gusta hacer ciertas cosas, pero uno debe volver a la base de que tienes que trabajar.

Su padre corrió con mucho éxito en el rally, ¿en el futuro le gustaría hacerlo también?

Me gusta mucho el deporte de tuerca, el motor. Mi papá siempre ha sido mi ídolo. Yo nunca quise seguirle todos los pasos, en el fondo, pero con el tema de las motos y de los autos, a mí se me raya la cabeza. Yo me crie viendo a mi papá corriendo en el N4, el N3, en el Honda, año 2006... Íbamos desde que tenía seis años. Entonces al final me llama mucho. Creo que a futuro tengo un poco la cabeza, sé cómo manejar. Al final la bici te da mucha sensibilidad para manejar. Para el tema de la moto, también. Conocer los caminos, ir rápido. Tengo que terminar lo mío primero. Es mi pega. Y según eso, vamos a ver cómo se da.

¿Se proyecta después de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles?

Vamos paso a paso. Ya Los Ángeles van a ser mis terceros Juegos Olímpicos. Pero el mundo normal te atrae también, uno también quiere ser persona. Yo veo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles como un paso grande. Después de eso, vamos paso a paso. Pero creo que hay mucho más donde yo también puedo aportar. Tengo una mini escuela de niños, organizo una carrera. Me gusta también el lado de los negocios. Entonces, al final, es todo un mundo que se te expande y que me tiene ahí motivado a seguir y a darle nomás.

¿Se ha puesto algún objetivo de medalla para Los Ángeles?

Yo creo que ya con lo que pasó en 2025 puedo decir que puedo ir a ganar. Y no lo digo solamente yo, lo dicen los números. Los números y las estadísticas. Si ya ganaste una Copa del Mundo, puedes ser favorito en cualquier instancia. Y eso es lo que a mí me tiene más motivado y con muchas ganas. Al final ya no depende tanto de ti, depende un poco de que ya lo hiciste una vez. ¿Por qué no lo puedo hacer de nuevo? Si de eso se trata. Y si uno lo hace una vez, lo puedes hacer de nuevo.