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    La Roja busca su primer triunfo en el Sudamericano Sub 17 ante una cuestionada Colombia

    El equipo dirigido por Ariel Leporati irá por su primera victoria ante un conjunto cafetalero que decepcionó en su primer encuentro.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Guerrero lleva el balón en el duelo inicial ante Uruguay. Foto: @LaRoja.

    No le tocó fácil. Pero tampoco es imposible. La Roja Sub 17 disputará su segundo partido en la fase grupal del Sudamericano de su categoría y buscará su primera victoria luego de igualar ante Uruguay el viernes pasado y quedar libre en la segunda jornada.

    Los dirigidos por Ariel Leporati enfrentarán a Colombia, la cual tampoco ha sumado triunfos en el torneo, ya que no jugó en la fecha inaugural y sólo empató con Ecuador en la jornada pasada. Igualdad que llenó de dudas a los cafeteros, pues jugaron con uno más casi todo el segundo tiempo y más que dominar, sufrieron con los embates de la Tri en el lapso mencionado.

    Por lo mismo, será un choque vital para ambas escuadras de cara a lo que viene en la justa clasificatoria, puesto que sólo los dos primeros cuadros de cada grupo avanzan a la semifinal y clasifican automáticamente a la cita planetaria que se desarrollará en Qatar en noviembre próximo.

    Hoy Chile se encuentra tercero con un punto, debido que marcó un gol en su dramático estreno y con ello, desplazó a los caribeños al cuarto lugar. El líder del Grupo A es Ecuador con 4 positivos y lo sigue Uruguay con 2. Ambos han jugado dos duelos y se enfrentan entre sí este martes 7 de abril a las 20 horas (queda libre Paraguay que lleva un punto).

    ¿Cuándo se juega el partido y quién lo transmite?

    La Roja y Colombia chocarán este martes, a las 20 horas, y es vital que obtenga un triunfo para mantener vivas sus chances de avanzar al grupo de los cuatro mejores. La razón de ellos es que los punteros se matan entre sí, luego Ecuador quedará libre y Chile cierra contra ellos.

    Pero hay que recordar que no sólo los cuatro primeros van al Mundial. Nuestro continente tiene siete cupos para dicho evento y por tanto, los terceros y cuartos de ambos grupos se enfrentarán entre ellos para luego jugar contra los ganadores del otro apartado y definir el quinto, sexto y séptimo puesto.

    El segundo partido de nuestra joven selección será transmitido por Canal 13 y su plataforma 13GO. Además, también se podrá ver en las señales 613 y 1613 de Directv y en la aplicación de la compañía DGO.

    Más sobre:ChileLa RojaSudamericano Sub 17ColombiaChile vs ColombiaFútbolFútbol InternacionalMundial

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