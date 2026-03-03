La Roja cestera cae ante Venezuela como local y se aleja del Mundial de básquetbol: “Siempre nos pasa lo mismo”. Foto: @chilefeba

La selección chilena de básquetbol se aleja del Mundial. Este lunes, la Roja cestera cayó como local por 72-68 ante Venezuela. Con la derrota, el equipo dirigido por Juan Manuel Córdoba queda en el cuarto puesto del Grupo C. Los tres primeros avanzan a la segunda ronda en la búsqueda por ir a Qatar 2027.

Hasta ahora, el combinado nacional acumula cuatro derrotas en cuatro partidos. Su próximo desafío es ante Colombia, como visitante, y cierran la ronda ante los llaneros, también en condición de forastero. Eso será en la ventana de julio.

El año comenzó siendo negativo para la Roja cestera, que el 27 de febrero cayó en Valdivia ante los cafeteros y a eso sumó la caída de este lunes.

Tras el partido, los ánimos en la escuadra chilena fueron bajos, sin embargo, mantienen optimismo de cara a los próximos desafíos. “Fue un partido que llega a varias últimas pelotas. Se batalló, eso nos está caracterizando, tenemos las armas y la confianza de volver al juego, pero estamos tristes por perder dos partidos en casa. Hay que dar vuelta la página, todavía se puede de visita, no está todo terminado”, señaló Felipe Hasse, tras el duelo, a radio ADN.

Aun así, el jugador nacional prefiere levantar cabeza mirando hacia la ventana de mitad de año. “Lo veo más fácil, para entonces muchas ligas ya no están jugando y deberíamos estar todos, que Nico se saque la mufa para que empiece a jugar y tener un ritmo constante de juego. Estoy ansisoso de que junio llegue pronto para dar vuelta la página pronto”, comentó.

“Se sabía que estabamos sin los chicos ‘grandes’ y me tocó a mí, Venezuela y Colombia saben jugar al golpe, al agarrón y ahí se complica, pero estuvimos ahí, peleamos y tratamos de hacer lo mejor, pero el partido pudo haber sido más cerrado. Hubiera cambiado bastante el juego si hubiéramos pasado arriba”, agregó Hasse.

“Venezuela es un equipo fuerte, atlético, pero tenemos todas las armas necesarias para ganar partidos así y siempre nos pasa lo mismo, entramos suaves en el primer tiempo y nos cuesta remar. Jugar 3/4 del partido con 15, 18 puntos atrás es casi imposible contra estos equipos. Tenemos que empezar más duro, llegar palo a palo al entretiempo y en el segundo tiempo siempre jugamos más duro”, complementó, por su parte, Sebastián Suárez, quien fue una de las figuras del compromiso con 21 puntos.

Por su parte, el entrenador realizó un análisis del encuentro. “Quedamos un poquito cortos con el partido. Después analizaremos más en frío que podemos mejorar desde lo táctico para quedarnos con los triunfos. Si bien llevamos cero puntos en cuatro partidos, todavía estamos en carrera. Esto es la Eliminatoria, es como el fútbol, todos los equipos juegan a muerte. Nada está dicho”, señaló Córdoba en rueda de prensa.

“Los chicos van a luchar y estoy orgulloso por como han trabajado. Sé que es triste porque los resultados no se dan, pero más temprano que tarde con el compromiso que tienen para defender la camiseta de Chile, el resultado va a llegar”, añadió.