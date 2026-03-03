SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La Roja cestera cae ante Venezuela como local y se aleja del Mundial de básquetbol: “Siempre nos pasa lo mismo”

    La selección chilena suma cuatro derrotas en la misma cantidad de encuentros en el camino a la cita planetaria que se jugará en Qatar. La ventana de julio es decisiva para las aspiraciones de los dirigidos por Juan Manuel Córdoba.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La Roja cestera cae ante Venezuela como local y se aleja del Mundial de básquetbol: “Siempre nos pasa lo mismo”. Foto: @chilefeba

    La selección chilena de básquetbol se aleja del Mundial. Este lunes, la Roja cestera cayó como local por 72-68 ante Venezuela. Con la derrota, el equipo dirigido por Juan Manuel Córdoba queda en el cuarto puesto del Grupo C. Los tres primeros avanzan a la segunda ronda en la búsqueda por ir a Qatar 2027.

    Hasta ahora, el combinado nacional acumula cuatro derrotas en cuatro partidos. Su próximo desafío es ante Colombia, como visitante, y cierran la ronda ante los llaneros, también en condición de forastero. Eso será en la ventana de julio.

    El año comenzó siendo negativo para la Roja cestera, que el 27 de febrero cayó en Valdivia ante los cafeteros y a eso sumó la caída de este lunes.

    Tras el partido, los ánimos en la escuadra chilena fueron bajos, sin embargo, mantienen optimismo de cara a los próximos desafíos. “Fue un partido que llega a varias últimas pelotas. Se batalló, eso nos está caracterizando, tenemos las armas y la confianza de volver al juego, pero estamos tristes por perder dos partidos en casa. Hay que dar vuelta la página, todavía se puede de visita, no está todo terminado”, señaló Felipe Hasse, tras el duelo, a radio ADN.

    Aun así, el jugador nacional prefiere levantar cabeza mirando hacia la ventana de mitad de año. “Lo veo más fácil, para entonces muchas ligas ya no están jugando y deberíamos estar todos, que Nico se saque la mufa para que empiece a jugar y tener un ritmo constante de juego. Estoy ansisoso de que junio llegue pronto para dar vuelta la página pronto”, comentó.

    “Se sabía que estabamos sin los chicos ‘grandes’ y me tocó a mí, Venezuela y Colombia saben jugar al golpe, al agarrón y ahí se complica, pero estuvimos ahí, peleamos y tratamos de hacer lo mejor, pero el partido pudo haber sido más cerrado. Hubiera cambiado bastante el juego si hubiéramos pasado arriba”, agregó Hasse.

    “Venezuela es un equipo fuerte, atlético, pero tenemos todas las armas necesarias para ganar partidos así y siempre nos pasa lo mismo, entramos suaves en el primer tiempo y nos cuesta remar. Jugar 3/4 del partido con 15, 18 puntos atrás es casi imposible contra estos equipos. Tenemos que empezar más duro, llegar palo a palo al entretiempo y en el segundo tiempo siempre jugamos más duro”, complementó, por su parte, Sebastián Suárez, quien fue una de las figuras del compromiso con 21 puntos.

    Por su parte, el entrenador realizó un análisis del encuentro. “Quedamos un poquito cortos con el partido. Después analizaremos más en frío que podemos mejorar desde lo táctico para quedarnos con los triunfos. Si bien llevamos cero puntos en cuatro partidos, todavía estamos en carrera. Esto es la Eliminatoria, es como el fútbol, todos los equipos juegan a muerte. Nada está dicho”, señaló Córdoba en rueda de prensa.

    “Los chicos van a luchar y estoy orgulloso por como han trabajado. Sé que es triste porque los resultados no se dan, pero más temprano que tarde con el compromiso que tienen para defender la camiseta de Chile, el resultado va a llegar”, añadió.

    Lee también:

    Más sobre:BásquetbolPolideportivoBaloncestoLa Roja cesternaSelección ChilenaSelección Chilena de BásquetbolMundial de BásquetbolQatar 2027

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Durán defiende protocolos ante funerales de riesgo y afirma que disturbios en velorio de hincha en Pudahuel fueron “excepcionales”

    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente

    Marisol Rojas y Silvana Donoso: las ministras que asumieron como presidentas de las cortes de Santiago y Valparaíso

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen

    Contraloría detecta que médicos emitieron más de 12 mil licencias de forma irregular en Hospital de Concepción

    “¡No somos ni fuimos parte de este mal gobierno!”: DC entra en guerra civil tras ser invitada al cónclave de Boric

    Lo más leído

    1.
    Filtran WhatsApp de Matías Zaldivia que adelantaba el triunfo de la U frente a Colo Colo en el Monumental

    Filtran WhatsApp de Matías Zaldivia que adelantaba el triunfo de la U frente a Colo Colo en el Monumental

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Durán defiende protocolos ante funerales de riesgo y afirma que disturbios en velorio de hincha en Pudahuel fueron “excepcionales”
    Chile

    Durán defiende protocolos ante funerales de riesgo y afirma que disturbios en velorio de hincha en Pudahuel fueron “excepcionales”

    Marisol Rojas y Silvana Donoso: las ministras que asumieron como presidentas de las cortes de Santiago y Valparaíso

    Contraloría detecta que médicos emitieron más de 12 mil licencias de forma irregular en Hospital de Concepción

    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente

    Jorge Trujillo será el director del Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Kast

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile
    Tendencias

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    En vivo: Barcelona va en busca de una milagrosa clasificación ante Atlético de Madrid en la Copa del Rey
    El Deportivo

    En vivo: Barcelona va en busca de una milagrosa clasificación ante Atlético de Madrid en la Copa del Rey

    La Roja cestera cae ante Venezuela como local y se aleja del Mundial de básquetbol: “Siempre nos pasa lo mismo”

    ¿Por qué no habrá hinchas de Colo Colo en el partido ante Audax Italiano en La Florida?

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen
    Cultura y entretención

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen

    Penélope Cruz y el casting que casi la hace perder una oportunidad en Hollywood

    A fondo en Amélie y los Secretos de la Lluvia: “Los niños pueden entender más de lo que creemos”

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos
    Mundo

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos

    Abatir a Jamenei: Cómo la inteligencia israelí y la CIA decapitaron al régimen islámico

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”