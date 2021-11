La roja saldrá por un triunfo clave frente a Ecuador

Después de un importantísimo triunfo para las aspiraciones del conjunto nacional de llegar al mundial de Qatar 2022, Chile se prepara para un importante partido frente a un rival directo como lo es Ecuador. Las posibilidades de un triunfo de la roja son amplias si consideramos el historial reciente entre los dos equipos. De los últimos cinco partidos que han jugado, solamente en una ocasión el conjunto tricolor ha conseguido una victoria, a eso se suma un empate y tres victorias para la roja.

Actualmente el conjunto ecuatoriano suma 20 puntos y se mantiene en el tercer lugar, algo que no cambiará con el resultado de este partido ni de ningún otro. Chile suma 16 unidades y está en el cuarto lugar junto a Colombia y Uruguay, que suman la misma cantidad de puntos pero con peor diferencia de goles.

Se prevé una oncena con varios jugadores de la generación dorada

Con las ausencias de algunos jugadores y la llegada de otros, Lazarte se verá obligado a realizar varios cambios en el equipo titular. Brereton no estará en este partido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que “Machete” tendrá que escoger entre Meneses, Montecinos, Morales y Vargas, aunque lo más probable es que este último acompañe a Alexis Sánchez en la delantera de la roja.

Diego Valdés se perfila como uno de los jugadores que más se ha “afirmado” en la formación de Lazarte, por lo que es muy probable que esté este Martes en el equipo titular. Solo este Lunes por la tarde ya se podría tener una idea más concreta de cual sería la formación que enfrentará a Ecuador en el importante partido que tiene la roja pensando en la clasificación al mundial de Qatar 2022.

¿Cuáles son los pronósticos entre los apostadores?

El alza futbolística de Chile es evidente y la temida falta de recambio se disipa con la delantera más alta de las clasificatorias. Maripán, Roco y Sierralta son las figuras que la zaga nacional esperaba y cada vez mejoran su rendimiento vistiendo la roja de todos. Los apostadores sienten que el equipo se afianza y la posibilidad de llegar a Qatar no es tan imposible después de todo.

Por este motivo, en algunos sitios de apuestas deportivas se da como posible ganador a Chile, con cuotas que van entre 1.75 y 1.90. Un empate paga en promedio una cuota de 3.40 y la victoria de Ecuador una cuota muy alta de 4.90.

Algunos sitios de apuestas han preparado algunas ofertas especiales considerando el partido de este Martes. Por ejemplo, Betano.com, página recientemente abierta en nuestro país ofrece un programa llamado “Misiones Betano”. Este programa consiste en cumplir algunas misiones relacionadas con algunos partidos en particular para ganar recompensas. En esta fecha en particular, la misión tiene que ver con Chile vs Ecuador, por lo que además de poder apostar en este evento, existe también la posibilidad de recuperar algo en el caso de perder la apuesta.