En el fútbol, la pizarra es un elemento clave. Aunque la tecnología ha ido reemplazando paulatinamente la forma de que un entrenador se comunica con sus jugadores, su uso sigue siendo la forma más práctica de entregar alguna instrucción.

Ya sea mediante tiza, un plumón o, en una de sus evoluciones, a través del uso de fichas, los estrategas suelen graficar las posiciones y los movimientos que esperan que sus jugadores realicen durante el transcurso del partido. La idea es simplificar lo más posible el mensaje.

La otra pizarra del técnico de Japón: el llamativo método de Hajime Moriyasu que revoluciona al Mundial

Hajime Moriyasu, el técnico de Japón, llevó el uso del artefacto al siguiente nivel. En el partido frente a Países Bajos, lo utilizó de una especial manera: en varios pasajes mostró números hacia el campo de juego. Sus jugadores, conocedores de su sistema de trabajo, entendieron las respectivas indicaciones y ajustaron sus conductas en relación a la respetiva instrucción.

¿Qué buscaba el estratega? En principio, tranquilidad. Uno de los números que exhibió, con el marcador igualado 2-2, fue el 45. La explicación es simple: se había cumplido el tiempo reglamentario de la segunda etapa, por lo que era tiempo de mantener la calma y de concentrarse en la adición.

EL MÉTODO MORIYASU 🇯🇵📋



En el marco del estreno mundialista en Dallas que terminó 2-2 ante Países Bajos, el entrenador de Japón realizó indicaciones con una pizarra. pic.twitter.com/HoJegKwy3n — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

Calma

En la siguiente fase del encuentro, ya cumplidos los 90 minutos que contempla el tiempo reglamentario de juego, el entrenador mostró otra vez la pizarra. Esta vez, con un número 3 escrito en rojo. La señal coincidía con otro momento del juego: era la cantidad de minutos que restaba para que se cumpliera el agregado.

Finalmente, con la ayuda de uno de sus asistentes, volvió a mostrar la pizarra. Ahora, con el número 1, que indicaba el inicio de los últimos 60 segundos de juego.

Los asiáticos buscaban cerrar adecuadamente el encuentro y lo consiguieron. Al final, terminaron sumando un punto. Virgil van Dijk y Crysencio Summerville marcaron para los europeos. Keito Nakamura y Daichi Kamada aportaron los tantos de la escuadra del entrenador que se anotó la primera idea llamativa al borde del campo de juego.

La otra interpretación

Hay otro motivo por el que Moriyasu llama la atención: el uso de una libreta de apuntes. Death Note es una de las series de manga y animé más populares de Japón, creada por el escritor Tsugumi Ohba y el ilustrador Takeshi Obata. La historia sigue a Light Yagami, un estudiante brillante que descubre un cuaderno sobrenatural dejado caer en el mundo humano por un Shinigami (dios de la muerte).

El cuaderno está asociado a un poder extraordinario. Cualquiera cuyo nombre esté escrito en él morirá, siempre y cuando quien lo escriba conozca su rostro. Cuando Light comienza a usar el cuaderno para castigar a los criminales y transformar la sociedad, se ve envuelto en una batalla psicológica con las autoridades que intentan descubrir su identidad.

¿Por qué los hinchas asocian el Death Note con el DT? “La razón es que Moriyasu ha demostrado repetidamente una eficacia increíble en los cambios tácticos”, postula la prensa asiática. “Confiaba en sus suplentes y tomaba decisiones audaces cuando el partido parecía escapársele de las manos. Con el tiempo, los aficionados empezaron a bromear diciendo que su cuaderno táctico contenía instrucciones secretas capaces de cambiar el rumbo de un encuentro”, grafica el sitio vietnam.vn.