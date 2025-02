La severa exigencia de Altamirano tras la goleada de la U: “El Javier de Huachipato y Estudiantes ya pasó; apunto a más”

Universidad de Chile debutó con todo. El conjunto azul inició de la mejor manera la Liga de Primera, pues arrolló a Ñublense. Los azules se impusieron con un contundente 5-0 en el Estadio Nacional.

Una de las figuras del partido fue Javier Altamirano, que anotó un golazo, el segundo en el club, y tuvo una actuación consagratoria en su debut con la camiseta azul por el Campeonato Nacional. “En el primer tiempo, siendo autocrítico, me sentí un poco al debe en el último tercero de la cancha, pero en general después fui agarrando protagonismo. Con la confianza que tengo con mis compañeros dentro del campo, con el grupo que tenemos, me ayudan bastante para dar lo que puedo entregar, así que por ese lado muy bien. Desde el primer día me sintieron parte de ello, así que eso se muestra acá en campo. Estoy muy agradecido y muy feliz porque se ganó y empezamos de esta manera”, comenzó señalando el volante tras el encuentro.

El zurdo también valoró el apoyo que le han brindado. “Salió bueno el tiro, así que gracias a Dios se dio el gol. Lo que hace la gente, lo que transmite la gente, es impresionante, muy lindo. La gente se ha aportado un diez conmigo, así que nada, por ese lado muy feliz y muy agradecido”, complementó.

“Apunto a más. Soy exigente y autocrítico siempre. Quiero mejorar. Lo que mostré estando en Huachipato, estando en Estudiantes, ese Javier ya pasó. Gracias a Dios ha salido todo bien. Pude mostrar lo jugador que soy, así que a seguir demostrando y seguir disfrutando de esta profesión que es hermosa”, sentenció Altamirano.

La felicidad de Álvarez

Gustavo Álvarez analizó con conformidad la aplastante goleada de la U. “Me parece que el control del partido, en los dos tiempos fue similar. El segundo, la contundencia fue la diferencia. Trabajamos para mejorar todos los aspectos, ese es uno de tantos”, indicó el técnico.

El argentino también le envió un mensaje a Altamirano. “Me alegro por él. Él vivió una situación especial, que todos sabemos, el año pasado. Me alegro mucho como persona, que pueda estar dentro de una cancha siendo feliz. Lo deportivo pasa a ser secundario. Sobre todo me alegro por eso y lo felicito”, señaló.

Finalmente, destacó la relevancia de comenzar con el pie derecho en el torneo. “Es importante una primera nueva imagen. Por más que veníamos con una continuidad del año pasado, pero es un torneo distinto, un año nuevo. Es importante jugar bien, imponerse y ganar”, sentenció.