La U asegura a Grettel y Arantza: hijas gemelas de Humberto Suazo firman su primer contrato profesional

El lunes 15 de diciembre de 2025 será un día inolvidable en la vida de las jóvenes Grettel Suazo y Arantza Suazo. Las gemelas, hijas del histórico goleador Humberto Suazo, quien recientemente se retiró de la actividad en San Luis de Quillota, firmaron su primer contrato profesional con Universidad de Chile.

La institución anunció en sus redes sociales este importante paso en la vida de las futbolistas de 19 años: “Del planeta gol a vivir la vida en colores. Las gemelas Suazo firmaron su primer contrato profesional con el Romántico Viajero. ¡A seguir creciendo junto a Las Leonas, Arantza y Grettel!”, escribieron desde el CDA.

De Colo Colo a la U

Cabe destacar que Grettel y Arantza nacieron en 2006, año en el que Chupete brillaba en Colo Colo. En 2019 tuvieron un paso por el estadio Monumental, pero después cruzaron la vereda y se instalaron en la U, en donde destacaron en las categorías juveniles, marcándoles goles incluso al Cacique.

Foto: U. de Chile.

La situación es llamativa, ya que Humberto Suazo es un nombre identificado con los albos. Fue goleador del club en 2006 y 2007, y cuatro veces campeón, pero tuvo una polémica salida en su retorno en 2015 tras una discusión con José Luis Sierra, en ese entonces DT en Macul.

“La verdad que ahora sí tengo el corazón dividido, porque el Chuy (el hijo menor) salió a la barra, se va al estadio a ver a la U, y las niñas juegan ahí, están desde los 15 años“, confesó el exdelantero hace un tiempo.

Incluso, reconoció haber ido a la cancha para apoyar a sus hijas con la camiseta de Universidad de Chile: “Una vez me llevaron al estadio a ver un partido de la U contra O’Higgins. Como que la gente me queda mirando, pero me dejó ver el partido y me pedían fotos, súper respetuosos”.