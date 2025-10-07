“Te recordamos con mucho cariño”: el mensaje de aliento de la U a Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino y Boca Juniors están pendientes del estado de salud de Miguel Ángel Russo. El actual técnico de los Xeneizes presentó algunas complicaciones médicas. Según explicaron en a través de un comunicado oficial, el DT “se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”, indicaron.

“Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, agregaron. La publicación, que fue compartida en todas las redes sociales de la institución, recibió la pronta respuesta de los hinchas dejando muestras de apoyo, considerando que enfrenta un cáncer de vejiga y de próstata desde 2017.

Y entre las palabras alentadores surgió la de Universidad de Chile, conjunto que tuvo en la banca al adiestrador en 1996.

“¡Mucha fuerza, Miguel! Desde el Club Universidad de Chile le deseamos una pronta recuperación a Miguel Ángel Russo, quien fuera nuestro Director Técnico durante la temporada 1996”, apuntaron. “Los azules te recordamos con mucho cariño”, complementaron.

La preocupación en Argentina

La prensa transandina también reaccionó a esta información. Diario Olé consignó que Russo “está delicado” y agregó el motivo por el que se encuentra en su hogar. “La realidad de los hechos, en tanto, marca que los últimos días Russo -hasta este complicado cuadro- los pasó en su casa, producto de una decisión personal que su familia respetó: la de evitarle a Miguel tener que afrontar continuamente internaciones invasivas”, mencionó.

A su vez, TyC Sports compartió que “durante la jornada del lunes, el cuerpo técnico visitó al entrenador de 69 años en su domicilio. Incluso, los referentes de Boca intentaron gestionar una visita del plantel a Miguel, pero el encuentro no pudo concretarse debido a que no obtuvieron la autorización médica”.

El afecto de su equipo de trabajo

Tras la victoria 5-0 de Boca ante Newell’s, Claudio Úbeda, su ayudante de campo que lo reemplazó en los últimos dos compromisos, le dedicó la goleada: “Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado mirando por televisión”.

“Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor”, añadió Úbeda.

En tanto, Leandro Paredes, capitán del Xeneize, también tuvo palabras para el entrenador: “Es una victoria importante para todos. Se la queremos dedicar a Miguel de nuestra parte, porque obviamente es la cabeza de nuestro grupo, no es nada lindo esto que está pasando. Le mandamos mucha fuerza”.

Cabe destacar que Russo es un hombre histórico en Boca Juniors, ya que fue el último DT en ganar la Copa Libertadores con el club, en una recordada final ante Gremio de Brasil, con Juan Román Riquelme como figura, quien es actualmente el presidente de la institución.

Además, en sus tres pasos como entrenador por La Bombonera, suma un título de Primera División y una Copa de la Liga.