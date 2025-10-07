SUSCRÍBETE
El Deportivo

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”

Gianluca Prestianni soltó la polémica frase después de haber enfrentado el último duelo de la fase de grupos en un ambiente hostil en Valparaíso.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Argentina clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20 como líder del grupo. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

La selección de Argentina, uno de los candidatos para quedarse con la edición 2025 del Mundial Sub 20, cerró este sábado la fase de grupos de la competencia con campaña perfecta después de superar a Italia por 1-0 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Claro que para la Albiceleste el ambiente no fue el mejor, pues recibieron varias pifias por parte del público chileno que estuvo presente en el recinto. Esta situación causó la indignación de los jugadores transandinos.

Una de las primeras reacciones que hubo fue la de Alejo Sarco, quien al momento de ser reemplazado hizo un gesto a los asistentes tocándose el escudo con las tres estrellas por los mundiales que ha ganado la selección adulta.

Una vez terminado el partido indicó que “me picaba un poco el pecho. Estaban silbando mucho y me agarró picazón justo en las tres estrellas”.

Ahora, quien enfrentó los silbidos del público fue Gianluca Prestianni, jugador del Benfica de José Mourinho. Consultado por las pifias, declaró que “el ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile. Están disfrutando de poder ganar el Mundial Sub 20, ya que quedaron afuera del otro”, aludiendo a que la Roja no estará presente en la Copa de 2026.

Por otro lado, sobre su actuación personal, indicó que “intento hacer lo que hago todos los días en el Benfica, luego demostrar en el campo cómo trabajan allí y dar lo mejor de mí”.

“Sabemos que estamos aquí para llegar hasta el último partido y poder ganar el Mundial. No podemos concederle nada a nadie”, remató.

Un posible cruce con Chile

Cabe mencionar que el cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 20 dejó abierta la posibilidad de que Chile y Argentina se enfrenten en los cuartos de final. Claro que aquello dependerá de lo que ocurra este martes cuando la Roja de Nicolás Córdova enfrente a México y el miércoles cuando la Albiceleste choque contra Nigeria.

De darse los resultados, ambas selecciones sudamericanas se cruzarán el sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional.

Crece la ilusión del título

En la víspera de este duelo contra los africanos, el técnico Diego Placente dio a conocer la ilusión del grupo por conseguir título. Claro que primer analizó el duelo contra Italia. “Estoy muy contento por el triunfo porque queríamos salir primeros. Fue un partido muy difícil. Italia es un muy buen equipo. Ambos equipos somos agresivos para jugar y fue bastante parejo. Me satisface el rendimiento de muchos jugadores, porque eso es lo que hace que el equipo juegue bien”, comenzó señalando.

Estamos todos con esa ilusión. Ellos están bien y verlos a los 21 con las mismas ganas y con la misma ilusión, sabiendo que el que entra te pone en complicaciones para armar el 11, te ilusiona porque sabemos que en cada partido podemos ser protagonistas”, continuó.

“Hoy fue difícil, pero cuando ellos se cansaron un poco y pudimos agarrar mucho más la pelota, estuvimos más tranquilos. Los jugadores que estaban en el banco anduvieron bien, nos dieron la solución para llevar adelante el partido y poder ganarlo”, añadió.

“La idea era tratar de bajarles el ritmo y tener la pelota, algo que casi no pudimos hacer en el primer tiempo. Después con Andrada que se acomodó mejor y con la entrada de Gorosito, que nos dio salida, empezamos a tener la pelota, a bajarles el ritmo y a jugar en campo rival”, sostuvo.

FútbolArgentinaMundial Sub 20Chile 2025Gianluca Prestianni

