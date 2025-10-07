“Un técnico gruñón, con mucho carácter”: la meteórica carrera del técnico de México Sub 20 que amenaza a la Rojita

El técnico de la Sub 20 de México Eduardo Arce es el DT más joven de la Copa del Mundo organizada en Chile. FOTO: Photosport.

La Rojita tiene un desafío mayor en la Copa del Mundo que organiza. Tras los resultados de los octavos de final, la Sub 20 de Chile se mide a México, una de las grandes potencias de la categoría, en los últimos 15 años.

Ordenado equipo norteamericano, con mucho talento en sus filas, que eliminó a Brasil dejó tercero al poderoso equipo español. Escuadra azteca que dirige Eduardo Arce, profesional de 36 años, quien es el DT más joven entre los 24 que conforman el certamen.

Nacido el 25 de enero de 1989 en Toluca, Arce vivió una carrera modesta como futbolista. Mediocampista que alternó en varios equipos como Atlético Mexiquense, Atlante, Puebla y Coras.

“A Lalo lo conozco desde muy pequeño. Su familia siempre ha estado ligada al fútbol. Su técnico dirigió las inferiores de Puebla, donde él también jugó. Su primo también estuvo acá. A mí también me tocó dirigirlo. Como jugador, era un mediocampista de mucho talento”, explicó a El Deportivo el chileno Carlos Poblete, exdelantero director de Puebla.

Su trayectoria como entrenador comenzó en las inferiores del mismo equipo poblano, donde trabajó con las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub 20. Más tarde, se integró al cuerpo técnico del primer equipo como ayudante de Nicolás Larcamón, exentrenador de Huachipato y Curicó Unido y luego fue el DT titular de la escuadra camotera. En 2023, tomó al equipo que desafía a los dirigidos de Nicolás Córdova.

“Andrés Lillini, director de selecciones juveniles de México, lo contactó porque conocía a Lalo desde las inferiores de Pumas y le dio esta posibilidad. Creo que ha demostrado que fue una buena decisión. Para el partido contra Chile, el favorito es México, pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”, afirma el Búfalo Poblete.

Carácter y polémicas

El estilo Arce no pasa inadvertido, dentro y fuera de la cancha. Dueño de un gran temperamento, es un profesional muy cercano a los futbolistas, pero que frecuentemente tiene algunos capítulos que lo delatan.

En 2023, el delantero de Colo Colo Javier Correa militaba en el Santos Laguna de México, mientras que Arce era el DT titular del Puebla. Cuando el transandino fue reemplazado, en un partido entre ambos clubes, el azteca lo recriminó duramente y lo increpó: “siempre andas provocando”.

Correa lo fue a encarar y parte del cuerpo técnico de ambos equipos debió separarlos. Tras el duelo, el goleador contestó fuertemente a los cuestionamientos del actual DT de la Sub 20 de México.

“Sinceramente, yo creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a sus jugadores, no preocuparse si yo salgo rápido de la cancha. Es la segunda vez que me hace esto y me gustaría que me diga de frente todas las cosas que me gritó, pero como no tiene huevos no me lo va a decir”, dijo el argentino tras el duelo, antes de volver a encontrarse con el joven DT en la zona mixta para mantener otra acalorada discusión.

Más cerca en el tiempo, en junio pasado, México perdía 2-1 ante Francia en la semifinal del Torneo Maurice Revello (otrora Esperanzas de Toulon) en un estadio casi vacío, a pesar de la presencia del local.

Tras una falta sobre un jugador galo, Arce regañó fuertemente a Amaury Morales con un grito que incluso incluyó insultos, tras amenazarlo con sacarlo del terreno de juego y argumentó que no estaba dando el ciento por ciento: “¡Amaury, o corres o te saco a la ver…!”.

“Bastante Gruñón”

Poblete lo conoce desde que era juvenil en las categorías de base del elenco camotero. A través de los años, el exdelantero formado en Universidad de Chile ha sabido conocer el temperamento de Arce.

“Siempre fue bastante gruñón (ríe)… Es un técnico de un carácter muy fuerte y eso también se lo transmite a sus jugadores. Es muy cercano a los chicos. Se nota en la manera en la que enfrentan cada partido. Claro que recuerdo esa disputa que tuvo con Correa, cuando el argentino jugaba en Santos Laguna. Son cosas que suceden en el fútbol, pero habla del temperamento de Lalo”, dijo el encargado de fichajes del equipo de la franja.

Consultado sobre alguna anécdota personal con Lalo, el Búfalo afirmó que “a mí me reclama que una vez no lo puse en un partido por la Copa, ante Necaxa (ríe)… Cada vez que lo veo, me lo recuerda”, asegura el Búfalo Poblete.

Sobre el estilo de sus equipos, el director de Puebla comentó que “una de las principales características es que tienen mucha iniciativa. Le gusta tener el control de la pelota y de las acciones, que sus futbolistas realicen transiciones rápidas. Sus escuadras hacen un fútbol muy dinámico, especialmente por las bandas”.