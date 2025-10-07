SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Un técnico gruñón, con mucho carácter”: la meteórica carrera del técnico de México Sub 20 que amenaza a la Rojita

Eduardo Arce de 36 años es el DT más joven de toda la cita mundialista. El chileno Carlo Poblete, director de Puebla y quien lo conoce desde pequeño, cuenta detalles de su explosiva aparición, su pelea con el atacante albo Javier Correa, además de su estilo.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
El técnico de la Sub 20 de México Eduardo Arce es el DT más joven de la Copa del Mundo organizada en Chile. FOTO: Photosport. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

La Rojita tiene un desafío mayor en la Copa del Mundo que organiza. Tras los resultados de los octavos de final, la Sub 20 de Chile se mide a México, una de las grandes potencias de la categoría, en los últimos 15 años.

Ordenado equipo norteamericano, con mucho talento en sus filas, que eliminó a Brasil dejó tercero al poderoso equipo español. Escuadra azteca que dirige Eduardo Arce, profesional de 36 años, quien es el DT más joven entre los 24 que conforman el certamen.

Nacido el 25 de enero de 1989 en Toluca, Arce vivió una carrera modesta como futbolista. Mediocampista que alternó en varios equipos como Atlético Mexiquense, Atlante, Puebla y Coras.

“A Lalo lo conozco desde muy pequeño. Su familia siempre ha estado ligada al fútbol. Su técnico dirigió las inferiores de Puebla, donde él también jugó. Su primo también estuvo acá. A mí también me tocó dirigirlo. Como jugador, era un mediocampista de mucho talento”, explicó a El Deportivo el chileno Carlos Poblete, exdelantero director de Puebla.

Su trayectoria como entrenador comenzó en las inferiores del mismo equipo poblano, donde trabajó con las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub 20. Más tarde, se integró al cuerpo técnico del primer equipo como ayudante de Nicolás Larcamón, exentrenador de Huachipato y Curicó Unido y luego fue el DT titular de la escuadra camotera. En 2023, tomó al equipo que desafía a los dirigidos de Nicolás Córdova.

“Andrés Lillini, director de selecciones juveniles de México, lo contactó porque conocía a Lalo desde las inferiores de Pumas y le dio esta posibilidad. Creo que ha demostrado que fue una buena decisión. Para el partido contra Chile, el favorito es México, pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”, afirma el Búfalo Poblete.

Carácter y polémicas

El estilo Arce no pasa inadvertido, dentro y fuera de la cancha. Dueño de un gran temperamento, es un profesional muy cercano a los futbolistas, pero que frecuentemente tiene algunos capítulos que lo delatan.

En 2023, el delantero de Colo Colo Javier Correa militaba en el Santos Laguna de México, mientras que Arce era el DT titular del Puebla. Cuando el transandino fue reemplazado, en un partido entre ambos clubes, el azteca lo recriminó duramente y lo increpó: “siempre andas provocando”.

Correa lo fue a encarar y parte del cuerpo técnico de ambos equipos debió separarlos. Tras el duelo, el goleador contestó fuertemente a los cuestionamientos del actual DT de la Sub 20 de México.

“Sinceramente, yo creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a sus jugadores, no preocuparse si yo salgo rápido de la cancha. Es la segunda vez que me hace esto y me gustaría que me diga de frente todas las cosas que me gritó, pero como no tiene huevos no me lo va a decir”, dijo el argentino tras el duelo, antes de volver a encontrarse con el joven DT en la zona mixta para mantener otra acalorada discusión.

Más cerca en el tiempo, en junio pasado, México perdía 2-1 ante Francia en la semifinal del Torneo Maurice Revello (otrora Esperanzas de Toulon) en un estadio casi vacío, a pesar de la presencia del local.

Tras una falta sobre un jugador galo, Arce regañó fuertemente a Amaury Morales con un grito que incluso incluyó insultos, tras amenazarlo con sacarlo del terreno de juego y argumentó que no estaba dando el ciento por ciento: “¡Amaury, o corres o te saco a la ver…!”.

“Bastante Gruñón”

Poblete lo conoce desde que era juvenil en las categorías de base del elenco camotero. A través de los años, el exdelantero formado en Universidad de Chile ha sabido conocer el temperamento de Arce.

“Siempre fue bastante gruñón (ríe)… Es un técnico de un carácter muy fuerte y eso también se lo transmite a sus jugadores. Es muy cercano a los chicos. Se nota en la manera en la que enfrentan cada partido. Claro que recuerdo esa disputa que tuvo con Correa, cuando el argentino jugaba en Santos Laguna. Son cosas que suceden en el fútbol, pero habla del temperamento de Lalo”, dijo el encargado de fichajes del equipo de la franja.

Consultado sobre alguna anécdota personal con Lalo, el Búfalo afirmó que “a mí me reclama que una vez no lo puse en un partido por la Copa, ante Necaxa (ríe)… Cada vez que lo veo, me lo recuerda”, asegura el Búfalo Poblete.

Sobre el estilo de sus equipos, el director de Puebla comentó que “una de las principales características es que tienen mucha iniciativa. Le gusta tener el control de la pelota y de las acciones, que sus futbolistas realicen transiciones rápidas. Sus escuadras hacen un fútbol muy dinámico, especialmente por las bandas”.

Más sobre:FútbolMundial Sub 20Carlos Búfalo PobleteSelección Chilena Sub 20Selección de México Sub 20Eduardo ArcePueblaJavier Correa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%

Entel confirma que estudia presentar oferta por ciertos activos de Telefónica junto a América Móvil

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Premio Nobel de Física 2025 por sus experimentos sobre la “próxima generación de tecnología cuántica”

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado

Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile y por sobre las del gobierno del Presidente Boric

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

5.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Distrito 10 (Santiago) en Debate La Tercera-UNAB: ideas de cuatro candidatos en una de las zonas más populosas del país
Chile

Distrito 10 (Santiago) en Debate La Tercera-UNAB: ideas de cuatro candidatos en una de las zonas más populosas del país

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estudiantes de la U. de Chile realizan toma de Casa Central por causa pro-Palestina

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%
Negocios

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%

Entel confirma que estudia presentar oferta por ciertos activos de Telefónica junto a América Móvil

Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile y por sobre las del gobierno del Presidente Boric

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado
Tendencias

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado

Esta app está dirigida a personas mayores y permite hacer trámites, ver películas y televisión

Calor extremo y lluvia: anticipan una nueva semana caótica para el tiempo en Santiago

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”
El Deportivo

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”

Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

Histórico exentrenador de Udinese pone a Alexis Sánchez en su once ideal de la escuadra friulana

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla
Cultura y entretención

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes
Mundo

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Premio Nobel de Física 2025 por sus experimentos sobre la “próxima generación de tecnología cuántica”

Con lesiones de gravedad queda menor de edad que circulaba en motocicleta e impactó con un bus RED en Santiago

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile