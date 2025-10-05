SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Se medirá ante uno de los favoritos”: prensa de México sorprende con la valoración de Chile de cara al duelo de octavos

Pese a que la Roja Sub 20 viene de mostrar una pobre imagen en el último partido ante Egipto, los medios aztecas aseguran que la condición de local será un factor determinante para considerar al equipo de Nicolás Córdova como un rival de peso.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Chile se alista para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial Sub 20 ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La Roja ya conoce a su rival en los octavos de final del Mundial Sub 20. Se trata de la Selección de México, que obtuvo un triunfo por 1-0 al líder Marruecos, en Valparaíso, resultado que les permitió ubicarse en el segundo lugar del Grupo C, con cinco puntos.

En ese contexto, el enfrentamiento del conjunto azteca frente al equipo de Nicolás Córdova ya se toma las principales portadas deportivas en el país norteamericano. El sitio Esto MX, por ejemplo, parte analizando el rendimiento exhibido frente a Japón y Egipto, compromisos donde el combinado nacional no mostró una buena imagen.

"Chile, que juega de local la justa mundialista, tuvo una primera fase complicada porque solo consiguió una victoria en los tres partidos que disputó, tras imponerse a Nueva Zelanda por marcador de 2-1. Dicho triunfo le permitió colocarse en la segunda posición con tres unidades y una diferencia de -2, mismos puntos de Egipto y Nueva Zelanda. Los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron en esta fase de grupos ante Japón que terminó con marcha perfecta con nueve unidades de nueve disputadas, además de que fue sorprendido por los egipcios luego de sucumbir 2-1″, escriben.

En esa misma sintonía, Récord también hizo un barrido por el complejo camino que ha transitado la Roja juvenil en el certamen planetario. “Pese a que el equipo chileno comenzó de gran manera la participación en su Mundial, con una victoria de 2-1 ante Nueva Zelanda, poco a poco se cayó. El conjunto andino perdió su siguiente partido ante los nipones, pero la hecatombe fue en la última fecha. La Roja enfrentó a Egipto por el pase a la siguiente ronda y, pese a que comenzaron de gran manera el encuentro, con gol de Nicolás Cárcamo, los africanos comenzaron a acechar sin cesar. El segundo tiempo fue de los egipcios, quienes con un golazo de último minuto por parte de Omar Khedr se llevaron el triunfo", añaden.

Sin embargo, el mal funcionamiento del elenco criollo en el Grupo A no es motivo de confianza para la prensa mexicana. Es más, en AS México, sorprendieron con la valoración del estatus de anfitrión que posee el Equipo de Todos. “Una vez en la siguiente etapa del certamen, el Conjunto Tricolor se medirá ante uno de los favoritos, que si bien no representa el mismo peligro que Brasil, España o Marruecos, sí lo hace por el tema de localía. Con el subliderato amarrado, Gilberto Mora y compañía cruzaran esfuerzos contra nada más y nada menos que la anfitriona, Chile", publicaron.

En esa tónica, El Universal también anticipó el duelo, remarcando que nada está dicho. “Los dirigidos por Eduardo Arce aparecieron en el Grupo de la Muerte y dejaron atrás a Brasil y a España. Por ahora, el joven Tricolor ha cumplido con las expectativas, pero la prueba continúa. México cumplió con el primer objetivo, avanzó a los Octavos de Final de la mano de un joven de 16 años que de momento suma tres goles y una asistencia, pero la verdadera prueba está por iniciar“, advierten.

