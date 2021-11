La UC se sobrepone a sus bajas de última hora y dormirá en la cima

Las caras de alivio del plantel de Universidad Católica por no lamentar bajas adicionales la tarde anterior ante un caso de Covid dieron paso rápidamente a semblantes de preocupación, ya que tres horas antes del partido frente a La Serena un test de antígenos arrojó un nuevo caso y la Seremi de Coquimbo estableció la presencia de varios contactos estrechos que se trasladaron a la Cuarta Región junto al contagiado que no pudieron entrar a la cancha de La Portada, que se sumaron a los que están en la Roja. Un obstáculo no menor en el deseo de los cruzados de darle caza a Colo Colo en la lucha por el título. Y los albos, precisamente, reclamaron en la víspera por el criterio de las autoridades sanitarias para enfrentar la situación de los estudiantiles. A pesar de todo ese barullo, la UC sacó la tarea adelante y se impuso por 0-2.

La emergencia obligó a improvisar una formación en la que aparecieron varios nombres que no veían acción hace muchísimo tiempo y que debieron ser titulares. Fue el caso de Clemente Montes, quien se transformó en una de las figuras del encuentro. Lo comenzó a demostrar en el minuto 25, cuando con un brinco extraordinario conectó un centro de Luciano Aued para abrir la cuenta. Sin ser muy alto, el delantero mostró muchísima calidad para meterse entre los centrales y realizar ese gesto técnico.

Más tarde, el autor del gol debió ser sustituido por problemas físicos, principalmente causados por la larga inactividad que tuvo.

Los dirigidos de Cristian Paulucci dieron muestra de ser uno de los planteles más completos del fútbol chileno. Casos como el de Asta-Buruaga, Aued, Juan Leiva o el propio Montes ejemplificaron esa riqueza de nombres, neutralizando bien al equipo papayero, que buscaba los tres puntos para alejarse de los puestos de descenso. Y en ese ímpetu tuvo algunas posibilidades. La más clara, una de César Munder, quien después de burlar a Parot sacó un disparo rasante que pasó desviado.

En la segunda parte, los dirigidos de Ivo Basay se animaron un poquito más. Entendieron también que el peligro de descender es una realidad y trataron de rebelarse frente a la racha de cinco partidos sin ganar que arrastraban. Los intentos de Leonardo Valencia, Sebastián Leyton, Jorge Benítez y Munder daban muestra de aquello. No obstante, carecieron de éxito.

La tranquilidad

Cuando el partido estaba transformado en un ida y vuelta, donde podía caer el empate o el segundo tanto, apareció Alfonso Parot, a los 70′. El lateral izquierdo tomó un balón en tres cuartos de cancha y comenzó a encarar y a avanzar a pura guapeza. Ningún rival le pudo robar el balón, y cuando parecía que sacaba el centro, se la jugó por un remate potente al arco, que dejó sin ninguna opción a López. Un golazo, que sin ninguna duda es uno de los mejores de la carrera del Poncho.

Con la victoria en el bolsillo, el cuadro precordillerano se dedicó a administrar el marcador y a intentar algún descuido del elenco serenense, que insinuaba, pero sin ninguna precisión bajo la incoformidad de sus hinchas.

Al final, una victoria merecida para los cruzados, que ratificaron las razones por las que el tetracampeonato es una opción concreta, aunque para ello deberán esperar que Colo Colo tropiece en alguno de los tres partidos que le restan.

Por ahora, el conjunto de la franja dormirá en la cima, aunque con un duelo más en comparación al Cacique que esta tarde (18.30) visita el estadio La Granja para enfrentar a Curicó Unido, otro equipo que está necesitado de puntos para escapar del descenso.

En la próxima fecha, la UC recibirá al comprometido Huachipato de Mario Salas, rogando que no existan más bajas decretadas por el virus y las correspondientes autoridades sanitarias.

No cabe duda de que las últimas fechas van a ser de infarto y que todo seguirá muy incierto, no solo por lo que sucede en la cancha, sino también por las derivadas del Covid y sus contactos estrechos.