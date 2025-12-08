VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Lamine Yamal explica su elección por España antes que Marruecos: “El fútbol europeo se ve más”

    El delantero del Barcelona realiza una reflexión en torno a su carrera y habla de las expectativas generadas sobre su figura.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Lamine Yamal explica su elección por España antes que Marruecos: “El fútbol europeo se ve más”. Lee Smith

    Lamine Yamal habla de su carrera. El español ha pasado de deslumbrar a todo el mundo a generar polémica. No es que su rendimiento deje de sorprender. Sin embargo, algunas decisiones extrafutbolísticas ligadas a su exposición lo han colocado fuera del foco deportivo. Ahora, el jugador del Barcelona abora todo aquello. Lo hace desde el concepto de la presión que sienten los futbolistas.

    “La presión es algo mental. Es algo que cada uno tiene dentro. Y no la he sentido nunca y no sé si llegaré a sentirla. No tengo esa sensación, nunca la he tenido. Es como las expectativas. Hay gente que tiene expectativas y yo no tengo ninguna. Las expectativas son malas, porque cuando las cumples te quedas sin objetivos y si no las cumples, te puedes venir abajo”, dijo al medio CBS.

    Yamal en la final de la Eurocopa. Lee Smith

    En la cancha, una de las decisiones que tomó Yamal fue defender a España por sobre Marruecos. El delantero tenía la opción de jugar por el equipo africano. “Fue algo raro porque sí estaba en mi cabeza la posibilidad de jugar con Marruecos. Además fue cuando Marruecos llegó a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad nunca tuve dudas, con todo mi cariño y respeto a Marruecos. Siempre he querido jugar una Eurocopa y creo que el fútbol europeo se ve más. Siempre tendré cariño a Marruecos, también es mi país y no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos, pero al final tenía ese hándicap de que España ha jugado la Eurocopa, me he criado en España y también siento que es mi país”, explicó.

    En esa línea, el atacante no ocultó el entusiasmo que tiene por el Mundial. “Tengo muchas expectativas. Hacía tiempo que España no llegaba como candidata seria a poder ganar el Mundial. Veo al país ilusionado, yo estoy muy ilusionado y creo que no podía llegar en el mejor momento este Mundial, me siento importante, me siento bien y tengo muchas ganas de que llegue. Lo voy a disfrutar muchísimo. Lo ganaremos”, apuntó.

    En ariete del Barcelona también aprovechó de describir su juego. “Divertido, esa es la palabra. Al final juego para que la gente se divierta. Soy un atleta que entretiene y que su objetivo no es hacer todos los récords del mundo, marcar un millón de goles, hacer un millón de regates. Quiero disfrutar y que los niños quieran ser como yo. Obviamente, si marco muchos goles mejor aún, pero yo creo que el fútbol va más allá de eso”, comentó.

    Finalmente, le bajó el perfil a las comparaciones con Lionel Messi. “Le respeto por lo que ha sido y por lo que es para el fútbol. Si nos encontramos algún día en algún campo de fútbol pues habrá ese respeto mutuo. Para mí es el mejor de la historia. Los dos también sabemos que ni yo quiero ser Messi y Messi sabe que yo no quiero ser él, yo quiero seguir mi camino. No tengo intención de jugar como él, ni de llevar el 10 que llevaba Messi, ni nada de eso”, enfatizó.

