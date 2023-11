“Las cosas pequeñas que las resuelva otro; las grandes son mi responsabilidad”: las 10 mejores frases de la entrevista a Harold Mayne-Nicholls

Harold Mayne-Nicholls fue uno de los protagonistas de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El director ejecutivo de la Corporación debió lidiar con distintos momentos que describió en entrevista con El Deportivo. Aquí las 10 mejores frases de ese diálogo.

El balance de los Juegos

Estamos muy conformes. Le entregamos al país lo que necesitaba. Se logró una organización del más alto nivel posible. Logramos concentrar la atención en la actividad deportiva y cautivar al público para que cumplieran en dos escenarios distintos. En el de asistir, ya que hubo una concurrencia extraordinaria, y en el de seguir los Juegos a través de los medios. Todas nuestras mediciones hablan de que hubo una gran aceptación. La conformidad es absoluta.

El momento más difícil

El gran tema fueron las goteras en Viña del Mar. Yo tenía que ir a premiar a Los Andes. Lo hice y me fui a Viña. No esperé que me reportaran, lo quise ver. Cuando llegué, con tal mala suerte que se puso a llover, dije “me quedo aquí”. Me quedé hasta que terminó el partido de Chile. Hubo un momento en que se decidió que el partido se iba a suspender, pero yo quise que jugara. Hay gente a la que le molestó, porque habían dicho que no se jugaría, pero era una mala decisión y las malas decisiones no se mantienen, se cambian. Esa es mi filosofía. Si yo me equivoqué, rectifico antes de llegar a la meta, como la marcha. Si yo hubiese estado allá y me decían que iban a récord mundial todas las corredoras, hubiera suspendido la prueba, porque algo había mal. Probablemente me habrían acusado de todo lo que se te ocurra, pero era lo correcto.

¿Se debió suspender la marcha?

Era lo que correspondía. Había que decir: “Aquí hay algo raro, midamos de nuevo”. No se hizo eso y ahí están las consecuencias. Eso no era responsabilidad nuestra, lo dijimos desde el día uno. Lo del techo tampoco, pero era un recinto, entonces es distinto. Ese día me quedé todo el día en el Polideportivo para que se juegue. Esas decisiones son mías, es parte de mi trabajo. Eso no se delega. En ese momento de crisis hay que estar ahí. Las cosas pequeñas, que las resuelva otro, las cosas grandes son mi responsabilidad.

Los Juegos Parapanamericanos

Los recintos son más chicos y son menos deportes. Tenemos poco más de 150 mil boletos a la venta. Llevamos sobre 75 mil, pero las expectativas son un 100 por ciento de emisión que los tickets. Y que el nivel organizativo sea mejor que en los Panamericanos. Toda la experiencia debe ser volcada en esto. Ojalá que haya mucha participación de la gente.

Harold Mayne-Nicholls, en las oficinas de la Corporación Santiago 2023. Foto: Pedro Rodríguez

Los Juegos Olímpicos

Es el año que está disponible, si lo estuviera el 2028 o el 2032, iría por esos. Yo no tengo ningún problema en hacerlo. El tema es que exista el convencimiento de quienes tienen que ir a buscarlo. Primero es el Gobierno, luego el Estado, después se debe sumar el empresariado. Si algo faltó aquí fue que el empresariado formara parte de esto, porque es tan importante como los otros actores. No solo poniendo un cartelito. Deben trabajar en esto. Hay un cuarto actor, que es el Comité Olímpico. Todo el resto no sirve para nada si es que el COCh no va a buscar los Juegos. Aunque si los otros no quieren, no se puede. Es una suma de fuerzas. El quinto elemento ya está. Durante los últimos días hicimos una publicación en las redes sociales para ver cual era la repercusión y la reacción fue positiva en más del 90 por ciento. Como dijo el Presidente, nadie tiene el derecho de quitarnos los sueños.

Las declaraciones de Thomas Bach

He usado esta frase, pero nos dejó la pelota dando bote en el área chica. Si no haces el gol, no es culpa a que te dio un mal bote. Thomas Bach salió de aquí diciendo eso. Algunos dicen que son palabras de buena crianza, pero, chuta, las dijo igual. Si tienes al número uno del mundo diciendo que estás para algo más, deben venir los Juegos Olímpicos, no otros eventos.

Los problemas en la Corporación Santiago 2023

Llevamos meses acá, hemos sido super acuciosos y no hemos visto ninguna anomalía. Evidentemente no había rigurosidad. Si hay una irregularidad, al detectarla no la echaré debajo de la alfombra. Alguien podrá decir que hubo pagos a sobreprecio o por qué pagaste tal salario a alguien que pudo tener menos, pero no necesariamente es irregularidad, es falta de rigurosidad.

¿Volvería a la ANFP?

Ya traté una vez de volver, cuando creí que podía ser un aporte. Para que intentar con algo donde en el sistema estiman que no. Los clubes no quisieron. Debo ser aterrizado. Como voy a tratar de volver a un cargo electo donde no te quieren elegir. Seguir tropezando con la misma piedra no es chance.

La visión del fútbol chileno

Lo resumo en una cuestión bien simple. Se dan ocho minutos de descuento y se juegan muy pocos. Hasta el arquero se acalambra. Yo creo que el fútbol chileno pide que en el adicional se detenga el cronómetro, como en el básquetbol. Así los jugadores no se tirarían. No lo digo en los 90′, pero juega los ocho de adición. En esto se juega el 30 por ciento, no más. El fútbol chileno es el 30 por ciento de lo que podría ser. Probablemente alguien saltará a decir que esto para los pillos, pero existe una falta de compromiso con el público.

El lío del fútbol femenino

Ya lo dije, a mi me gusta saberlo todo. Yo habría sabido lo que pasaba y hubiera dicho que necesitamos a todas disponibles para los cinco partidos. No estoy dispuesto a perder jugadoras. Otros hacen otras cosas. Yo hubiera estado encima. No me meto en la lista del entrenador, pero era fundamental que las futbolista estén desde el partido uno al cinco.