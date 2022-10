Las Diablas aseguran medalla para el Team Chile luego de igualar en un electrizante partido ante Uruguay

Con los nervios de punta terminaron los fanáticos del hockey césped tras la actuación de las Diablas, que disputaban su último partido de la Primera Fase del Hockey Sobre Césped femenino. Esto porque fue un juego de dientes apretados, en donde no se hicieron daño en el marcador.

Ambas escuadras, llegaban igualadas a este partido con seis puntos, lo que hacía que quien ganara el choque, se asegurara la segunda plaza a la final por el oro, cita en la que ya esperaba Argentina. La igualdad favorecía a Chile, por la diferencia de goles obtenida en sus triunfos por sobre Perú y las locales de Paraguay.

Todo parejo hasta el final. Cuando quedaba un minuto de juego, Uruguay, de un córner corto, logra anotar con un palo en al aire. Fue ahí cuando se paralizaron los corazones chilenos que pasaban a la definición del bronce con ese gol. Las juezas pidieron asistencia referil y anularon el tanto.

Con esa igualdad definitiva, Chile se ubicaba en la segunda posición y desplazó a Uruguay por diferencia de goles en la tabla de posiciones en el pentagonal.

“Sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Uruguay es un equipo muy fuerte que tiene muy buenas individualidades y siempre disputamos partidos de este tipo, pero más aún en esta etapa. Era un partido que se tenía que jugar con hambre, con alma y con inteligencia. Sabíamos que se iba a ganar por una uña”, afirmó emocionado tras la brega, el Head Coach, Sergio “Cachito” Vigil.

Y añadió sobre el final de infarto que “sufrimos en esa jugada al final también por virtud del otro equipo que hizo un ‘jugadón’. Fueron dos equipos que lucharon por estar en la final y gracias a Dios hoy nos tocó a nosotros. Valoro que el equipo después del partido con Argentina, no tanto por el resultado, si no que por cómo nos sentimos en el partido, el equipo declaró no parar hasta llegar a la final para dejar todo en esa cancha y dejar todo por lo que queremos”.

Así, las Diablas aseguraron una nueva medalla para al Team Chile, de oro o plata, ya que jugarán la final frente a las “Leonas” de Argentina este miércoles 12 de octubre a las 19.15 horas de Chile.