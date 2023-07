Leandro Fernández desafía a Pellegrino en su regreso en la U: “Me tocó jugar de extremo, pero no me sentía cómodo”

Una infección pulmonar sacó a Leandro Fernández de la oncena titular de la U, justo en el momento en que se estaba convirtiendo en uno de los referentes del equipo de Mauricio Pellegrino.

“Arranqué con fiebre después del (suspendido) partido con Universidad Católica y tenía mucho líquido en los pulmones. Por lo que no encontraban lo que tenía... después lo tratamos y fue muy invasivo para mí”, recuerda el argentino en conversación con TNT Sports.

Y esa incertidumbre se trasladó a la cancha, ya que, una vez recuperado, Fernández debe recuperar su lugar en la cancha y aunque dice que está listo para jugar noventa minutos, el cuerpo médico y técnico aun no le dan el alta. “Siento que no me ha costado tanto, pero me dijeron que vaya despacio por lo muscular y porque bajé seis kilos... fue dura la cosa... por mi jugaría siempre, pero debo acatar lo que dicen los especialistas”, enfatiza.

No obstante, el atacante quiere aprovechar esos minutos de juego para reubicarse en el esquema de Pellegrino pues no le gusta jugar por las bandas. “Puedo jugar de 10 o en otro puesto, pero de mitad de cancha para adelante tenemos buenos jugadores. Me tocó jugar de extremo, pero no me sentía cómodo y la verdad es que deseo que el entrenador pueda ver variantes y me encuentre un lugar en el equipo”, detalla.

El nacido en Santa Fe se refiere también al dulce momento que vive el Romántico Viajero, el cual -tras evitar por varios años con el descenso- hoy es uno de los punteros del Campeonato Chileno. “Siempre nos gusta vernos allá arriba y hoy estamos disfrutando. Pero también estamos con los pies sobre la tierra, porque no hemos ganado nada y debemos redoblar nuestros esfuerzos para que cada fin de semana podamos seguir viéndonos allá arriba”, advierte.

Por último, el ariete vaticina que el compromiso ante Unión Española (lunes, 18:30 horas), “será un lindo partido, pues ellos vienen en un crecimiento muy bueno y ojalá podamos seguir realizando lo que venimos haciendo y esperamos traernos los tres puntos”.