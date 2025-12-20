SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    El Deportivo

    Leandro Marelli mantiene la punta en el Abierto de Chile y Matías Errázuriz se pone al acecho

    El argentino tuvo una ronda bastante irregular, pero gracias a su ventaja del primer día pudo conservar la punta. Eso sí, es seguido de cerca.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El Abierto de Chile entra en etapa de definiciones en La Reina. @pelotapasto/Chile Golf

    El Abierto de Chile tuvo este viernes otra vibrante jornada en el Prince of Wales Country Club, marcada por un clima óptimo y condiciones de juego inmejorables, en un trazado siempre exigente, obligando a los deportistas a sacar lo mejor de su repertorio.

    En la cima de la tabla, el argentino Leandro Marelli resistió en lo más alto y se mantiene arriba. Eso sí, su ronda estuvo lejos de lo mostrado el jueves y terminó entregando una tarjeta de 73 golpes (+1), producto de un único bogey en el recorrido de La Reina.

    El transandino acumula -7 en la sumatoria de las dos jornadas y supera por dos impactos a su compatriota Diego Prone, que lo escolta con -5. El podio de la mitad de la competencia lo completa Agustín Errázuriz, campeón de la edición 2023, quien cerró el día con 71 tiros (-1), quedando tercero, con -4.

    En tanto, el campeón defensor Christian Espinoza marcha en el quinto puesto (-2). Mientras que, entre los aficionados, Clemente Silva volvió a mostrar regularidad y solidez en Las Arañas, repitiendo los 71 golpes del primer día, gracias a tres birdies y dos bogeys, manteniéndose como el mejor amateur, con una ventaja mínima de un golpe sobre José Tomás Vargas, segundo con -1.

    Matte brilla en damas

    Por su parte, Antonia Matte se man lo más alto pese a una ronda de 75 impactos (+3). Con +4, aún conserva una ventaja de dos impactos sobre la sueca Thomasine Bartholdson, que la sigue con +6.

    Además, dentro de los momentos gloriosos de la jornada, hubo dos hoyos en uno: Felipe Aguilar lo consiguió en el hoyo 4 y Diego Riffo en el 15, repitiendo la hazaña que ya se había visto en la primera ronda, para el deleite del público.

    Este sábado promete más emociones, con la incorporación de los jugadores de la categoría Varones Senior, quienes le darán bastante emoción al desenlace del certamen.

