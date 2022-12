Lionel Messi y la sufrida clasificación frente a Australia: “Estábamos cansados; no llegamos a recuperarnos bien”

Argentina cumplió su objetivo y venció a Australia por 2-1 en un duelo donde fueron ampliamente superiores, pero sufrieron en el tramo final tras el descuento del rival. Festeja la Albiceleste y festeja Lionel Messi.

En esa línea, el astro argentino, una de las figuras del duelo, se refirió al desarrollo del encuentro y a los pocos días de descanso que tuvieron entre el partido final de la fase de grupos y este: “Con el 2-1 era un partido que estaba controlado y que pudimos haberlo sentenciado. Nos hacen un gol de rebote y después lo normal, te empiezan a meter pelotazos en los últimos minutos. Sacando la última que tapa el Dibu (Emiliano Martínez), tampoco sufrimos, sino que tuvimos la sensación de que se venían, pero pasamos que es lo importante”.

“Era un partido difícil, tuvimos muy poco tiempo de descanso. Estábamos cansados. No llegamos a recuperarnos bien, hoy fue un partido muy físico. Pero feliz, feliz por esta victoria y dar un pasito más”, complementó Messi, quien cumplió mil partidos en su carrera.

El autor de la apertura de la cuenta habló sobre el ambiente que había en el Estadio Ahmad bin Ali y la amplia cantidad de hinchas transandinos en las tribunas: “Es Impresionante. Cuando decíamos que jugábamos cuando tres días, decíamos que era una locura, que no teníamos descanso, pero al mismo tiempo queríamos estar acá por lo que se siente, lo que transmite la gente, por lo que es esto. Hay que seguir unidos como seguimos siendo, dimos un pasito más y ahora viene una difícil también”, sentenció tras el partido.

El plantel argentino festeja el gol de Lionel Messi. Foto: REUTERS/Carl Recine

Atajada providencial

El arquero Emiliano Martínez tuvo una providencial parada en el cierre del duelo, agigantando su figura y evitando el empate australiano: “Intenté no darle ángulo de tiro. Por suerte salí rápido, me pude hacer grande y dejé el brazo firme. Gracias a Dios me pegó”.

“Fue un partido que sabíamos que iba a ser muy duro. Ellos son muy verticales, presionan muy alto, no paran de correr en los 90 minutos. No nos sorprendieron para nada, sabíamos que iba a ser durísimo, más que Polonia. Nos pusimos 2-0 arriba, controlamos el partido, pero después tuvimos la mala suerte de que el único tiro que tuvieron rebota y me cambia de palo. Después normal. Son 20 minutos de sufrir y no la pudimos embocar. Yo en mi mente de arquero sabía que una iba a llegar, así que llegó y por suerte pude ayudar al equipo”, complementó el meta.

Finalmente, el arquero del Aston Villa no ocultó su felicidad tras la clasificación a los cuartos de final: “Alegría. Ganas de llorar, de seguir trabajando, de esforzarme esta semana. Quiero hacer historia con esta camiseta, queremos estar en la historia, así que vamos partido a partido”.

Emiliano Martínez tapa el remate Kuol en el último minuto del partido. Foto: REUTERS/Paul Childs

Resultado mentiroso

El volante Rodrigo De Paul, al igual que sus compañeros, valoró el desempeño de su escuadra tras el poco descanso que tuvieron y la intensidad que propuso el cuadro australiano: “Sabíamos que iba a ser un partido físico. Venimos de jugar hace dos días, donde también teníamos la obligación de ganar y ser protagonistas, de ir a buscar el partido. Hoy otra vez lo mismo. El equipo dio la cara, si bien el resultado me parece que es un poco mentiroso porque merecimos ganar por más, pero esto es la Copa del Mundo. Ningún equipo terminó con puntaje ideal, quedaron grandes selecciones afuera, el fútbol está cada vez más parejo y cada vez lo definen más los detalles. Creo que hoy nos tenemos que quedar con que el equipo hizo un gran partido”.

“Nosotros no decidimos eso. Al jugador se le escucha poco. Creo que igual dimos un buen espectáculo para la gente, llevamos alegría para las casas. Todos los argentinos tendrán una buena semana y eso es lo que más feliz nos pone”, añadió.

El mediocampista se refirió al desempeño del capitán albiceleste y aseguró que le gustaría que esté muchos más años en la selección transandina: “La verdad es que siempre nos sorprende (Messi). Siempre podemos depositar toda la confianza en él. Otra vez vuelve a abrir el partido, otra vez cuando había que tenerla, se adueñó de la pelota. Hay que valorarlo. Ojalá tenga muchos más partidos en la selección, pero los años pasan para todos. Así que ojalá que todos los argentinos lo hayan disfrutado y lo sigan disfrutando hasta donde él quiera porque hasta que quiera va a seguir haciendo la diferencia”.

“Para conseguir grandes cosas se necesita un gran arquero y creo que tenemos al mejor. Es importante que las pocas veces que nos logren llegar, porque también vamos a intentar que lo molesten poco, responda de esa manera. Tenemos mucha confianza en él y creo que esto le va a dar más todavía”, sentenció el futbolista del Atlético de Madrid.