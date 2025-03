“Lo que usted me comenta no sucedió”: la tensa conferencia de prensa de Marcelo Bielsa luego de la derrota de Uruguay

No fue una jornada feliz para la selección uruguaya. Tras unos intensos primeros 15 minutos de partido, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa fue bajando y no pudo traducir su dominio en ocasiones claras de gol. En la segunda parte, Argentina tomó el control del encuentro y se impuso por la cuenta mínima con un golazo al ángulo de Thiago Almada, en el cierre de la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el mítico Centenario.

El resultado no es menor, puesto que con el triunfo de Brasil este jueves, la Celeste bajó al cuarto puesto de la tabla. En la conferencia de prensa posterior al compromiso, el DT Rosarino debió responder ante el dolor que generó en los charrúas el 1-0 en contra.

“Lo negativo es la falta de peligrosidad que se hizo evidente en los momentos que tuvimos dominio; no logramos traducir el dominio en situaciones de peligro. Al comienzo de la primera mitad jugamos de acuerdo a lo que el equipo es capaz. Luego no generamos peligro, y el resto del partido tampoco. Lo positivo es poder jugar de igual a igual esa media hora inicial. Después, cuando terminó el primer tiempo y en la mayoría del segundo, no logramos construir juego ofensivo”, comenzó diciendo el exentrenador de la Roja.

Thiago Almada celebra el único gol del partido a los 68 minutos. Foto: @Argentina

Luego, con el transcurrir de la conferencia, fueron surgiendo preguntas más complejas. Se le cuestionó por “perder con un equipo suplente de la albiceleste” mostrando “un nivel paupérrimo”, a lo que respondió: “La pregunta… no es el equipo suplente de Argentina. Si usted cree que Argentina es un equipo con diferencia sustanciales entre suplentes y titulares, equivoca el análisis. En relación a la paupérrima versión que usted califica, sobre nuestra actuación, ya me he referido a eso”.

Posteriormente se le consultó sobre si había cambiado a última hora su esquema, porque la prensa de ese país tenía la información de que iban a jugar con línea de tres y de que durante en esta jornada probaron a Giorgian De Arrascaeta, quien salió lesionado en la primera parte. Ahí, Bielsa interrumpió para aclarar: “Si hay algo que yo cuido es que no jueguen futbolistas que corran riesgo de lesionarse. Eso de que hoy lo probamos no es cierto. Eso de que probamos con una línea de tres, tampoco es cierto, no es así. No arranqué (la semana) con tres en el fondo, siempre nuestra idea fue jugar con cuatro defensores. Lo que usted me comenta no sucedió. Utilizó la palabra sospecha, porque lo contrario de la sospecha es la confirmación. En realidad, lo sospecha, me dice dos cosas que no son ciertas”.

Bolivia en El Alto

Además, tuvo palabras para su próximo rival, que será la selección de Bolivia, rival directo de Chile en la lucha por conseguir el cupo al repechaje mundialista. Bielsa sabe que será difícil producto de la altitud en que se disputará el encuentro y ya anuncia varios cambios para ese duelo en el estadio El Alto: “Sabemos que jugar por encima de 4 mil metros aumenta la dificultad. Pero seguramente no van a jugar futbolistas que hayan jugado hoy, otros sí, habrá algunos cambios. El partido lo imagino con la limitante que significa la disminución que provoca la altura en el rendimiento físico, pero eso no invalida nuestras posición de ir a ganar el partido y creer que podemos hacerlo”.