Lucas Nervi es chocado por conductor en estado de ebriedad

El medallista panamericano Lucas Nervi denunció a través de redes sociales haber sufrido un accidente de tránsito junto a sus padres.

“Cuídense familia, uno puede estar perfecto, pero nunca sabe las otras personas”, escribió el deportista de 24 años en su cuenta de Instagram, junto a una imagen que muestra un furgón detenido y, detrás, un vehículo de Carabineros.

Según el lanzador de disco, el incidente ocurrió cuando fue a buscar a sus padres a Osorno. “Fui a buscar a mis viejos a Osorno que viajaron desde Santiago, llegando a la casa nos chocó un loco copeteado y si no fuese por la buena reacción de mi viejo no la contábamos”, relató.

El deportista aprovechó la instancia de su mensaje para hacer un llamado a la precaución. “Si toman no manejen y quítenle las llaves a los que cachen que van a manejar”, advirtió.

La historia de Instagram que publicó Lucas Nervi.

Los desafíos de Nervi

Nervi se ha consolidado como referente del atletismo chileno. Ahora tiene como meta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y considera todo el ciclo olímpico, incluidos Bolivarianos, Sudamericanos y Panamericanos, como preparación.

Este año enfrentó el desafío de cambiar de entrenador. El ganador en junio del G. Arzumanov Memorial en Uzbekistán, aseguró que la presión de ser campeón la maneja evitando etiquetas. “Prefiero competir como si fuese el nuevo, sin expectativas marcadas”, dijo a la radio Bio Bio.

Nervi valora el auge de competencias internacionales en Chile, destacando la importancia de la visibilidad y el reconocimiento para los deportistas emergentes y consolidados. Sobre el retiro, admite que la idea ha cruzado su mente debido a cambios emocionales recientes, pero no descarta llegar a competir hasta los 40 años si sigue un proceso adecuado.