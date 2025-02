Luchador chileno que es guardia de Marc Anthony se hace viral por increíble entrenamiento con guardaespaldas de Messi

Luan Aguirre Elías tiene una historia de vida que lo acerca a Chile. Tal vez desconocido en el país, su madre Patricia Aguirre viajó muy joven a Brasil, donde nació el peleador. Hoy ostenta cuatro títulos mundiales de Muay Thai, el boxeo tailandés, o tradicionalmente conocido como el arte de las ocho extremidades.

Un deportista de 34 años que nunca se olvidó sus raíces. Tanto así que sale internacionalmente al cuadrilátero como Luan Chileno, el mote que lo ha llevado a lo más alto en esta actividad.

Trayectoria que lo llevó a desplazarse a Estados Unidos. Desde hace alrededor de dos años vive en Miami, donde busca mejorar sus conocimientos y fortalecer su conexión con las artes marciales mixtas (MMA).

“Nací en Brasil y voy a Chile algunas veces. Mi familia materna es chilena, así que mantengo la nacionalidad. Nosotros somos del interior de Sao Paulo, pero la gente y quienes nos conocían, todos hablaban de los chilenos. Todos hablábamos español. Entonces, para toda la vida, quedó el nombre de chileno y lo adopté para toda la vida”, dice a El Deportivo desde Florida, en el país del norte.

A la vez, repasa su larga trayectoria en las artes marciales: “Tengo cuatro títulos mundiales en Muay Thai, uno internacional. También tengo una corona en jiu jitsu, dos mundiales la cinta azul, un tercer lugar en cinta morada. Empecé con 15, 16 años… a los 17 ya estaba peleando. Incluso, a esa misma edad empecé como coach a dar clases”.

Un chileno más

A pesar de su acento portugués y su estrecha conexión con el país más gran de Sudamérica, Luan reconoce que nunca perdió sus lazos con Chile. Incluso, cuenta la razón de su mote en el cuadrilátero.

“Yo siempre crecí más con mi madre, tengo mucha de mi familia en Chile, en mi casa siempre se hacían empanadas. Fue un orgullo para mí y para mi familia que yo tomara el nombre de Luan Chileno, a ellos les encanta”, afirma el peleador.

Incluso, agrega que “iba siempre a Chile, pero hace tiempo que no viajo, porque comencé a pelear en muchos países. Además, tuve un gimnasio grande, después me fui a vivir a Tailandia como dos años, estuve en Moscú también. En muchos lados”.

Cerca de Messi

Durante 2024 se han hecho virales una serie de videos en los que Aguirre entrena como preparador oficial del guardaespaldas de Lionel Messi, Yassine Cheuko, el mismo que sufrió una estrepitosa caída en Panamá.

Una relación que lleva ya un tiempo, como explica el coach, uno de los preparadores del hombre que protege al astro argentino desde su llegada al equipo de Inter Miami, en Estados Unidos.

“Estamos hace más de un año trabajando juntos. Yo lo conocí en Tailandia, pero no éramos amigos, entrenábamos juntos y luego perdimos el contacto. Una vez fue a Fort Lauderdale, cuando vino con Lionel Messi a Florida. Yo daba clases en un gimnasio y él buscaba donde entrenar. Llegó y me dijo, ‘te conozco de algún lado’. Ahí retomamos contacto”, relata Luan.

Asimismo, completa que “entonces, él comenzó a entrenar conmigo, primero en grupo y después en privado. Tiene una exigencia física, entrena como un profesional, su trabajo es muy exigente. Física y sicológicamente anda muy bien”.

En uno de los últimos videos que el chileno subió a sus redes sociales, se ve cómo exige a Cheuko con una serie de golpes en el dorso, con una rueda de tractor.

“Es muy disciplinado, es fácil trabajar con él, le gusta el arte marcial, quiere pelear de nuevo. Esos videos son cosas que ocupamos para testear la resistencia para ver cómo podemos llegar al límite. Hacemos un montón de cosas más, algunas se han reproducido por ahí. Trabajamos mucho, muy fuerte”, asegura.

Con Marc Anthony

En paralelo a su carrera en el deporte, Luan también es conocido por su trabajo como guardia de seguridad privada para celebridades, uno de ellos el cantante Marc Anthony, ícono de la música latina. También cuenta que no es, precisamente, un fanático del fútbol y que todavía no conoce a Messi.

“Soy guardaespaldas de Marc Anthony. En realidad, nunca fui muy de fútbol, no sabía que él era guardaespaldas de Messi, me regaló una camiseta alguna vez y me lo dijo. En breve, cuando volvamos veremos un juego o un entrenamiento”, advierte.

Marc Anthony estará en febrero en Chile, circunstancia que pueda traer otra vez a Luan al país: “puede ser que vaya también, somos tres guardaespaldas los que trabajamos con él, yo salgo mucho con su mujer. De hecho, ayer estábamos con ellos. No sabía que iba al Festival de Viña del Mar, tal vez podré ir, lo propondré”.