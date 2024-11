Luciano Cabral recuerda a Jorge Valdivia tras su debut en la Roja

Luciano Cabral debutó en la Roja y anotó. Sin embargo, su gol fue anulado. “Uno siempre sueña con cosas grandes. Soñaba con estar en la Selección. Debía estar preparado. Quizás habían cosas que no estaban al alcance de mi mano, pero se me dio, el profe me puso y quise aprovecharlo al máximo”, declaró tras el encuentro donde Chile venció a Venezuela por 4-2.

Luego, el volante con paso por Coquimbo Unido recordó a Jorge Valdivia, quien hoy está siendo investigado por un caso de presunta violación. El exfutbolista estuvo en prisión preventiva y ahora quedó con arresto domiciliario nocturno. El volante lo hizo al dar cuenta de la casaca con la que entró. “Lo único que sé que es que debía estar preparado para este momento. Sabía que Dios me iba a dar la chance de volver a utilizar la camiseta de Chile. Hay grandes jugadores que usaron la 10. Le mando un saludo a Jorge Valdivia, que vive un momento complicado. Hoy trate de demostrar un poco eso. La verdad es que siempre doy las gracias, los tiempos de Dios son difíciles, pero valen la pena. Son perfectos y se pudo ver en el partido de hoy”, fueron sus palabras.

Luciano Cabral en un entrenamiento de la Roja. (Foto: Photosport)

La voz de la figura

Lucas Cepeda fue el mejor de Chile. Sus dos goles hacen salir a la Roja del último puesto y la dejan a cuatro puntos del séptimo puesto, el que lleva al repechaje. Luego del partido fue el primero en hablar. “Estoy muy feliz, muy contento por la victoria. Lo merecíamos. Estábamos sufriendo mucho, necesitábamos darle una alegría a esta gente y nuestras familias. Hay que llevar a Chile donde se merece. Debíamos rescatar los máximos puntos. Estoy feliz porque rescatamos cuatro puntos. Ahora vienen Paraguay y Ecuador. Hay que rescatar cuatro puntos, podemos llevar a Chile al Mundial. Hay que lleva a Chile donde se merece”, señaló a Chilevisión.

Sobre la modificación que lo llevó a ser figura, al irse de la izquierda a la derecha, señaló que fue algo practicado. “Me siento cómodo por los dados. Alexander me dijo que cambiemos, el profe nos dijo que si se daba, nos cambiemos. Estoy feliz por el rendimiento los jugadores mostraron un rendimiento altísimo. Vamos por los seis puntos en marzo”, apuntó.

El formado en Santiago Wanderers mira con optimismo lo que viene en el 2025 para la Roja. “Me gustaron los dos goles, es el comienzo de mi carrera en la Selección”, finalizó.