Mailliard critica galardón a Crovetto: “En Chile pesan mucho más las relaciones interpersonales que los méritos deportivos"

Diversas reacciones provocó la elección de Francisca Crovetto como Premio Nacional del Deporte 2019. Una de ellas fue la de la canoísta María José Mailliard, quien asomaba como candidata al galardón tras conseguir el año pasados dos medallas de plata en los Panamericanos Lima, otra del mismo metal en el Mundial de Hungría, y clasificar a los Juegos Olímpicos.

“Yo no tengo ningún problema con la Pancha, me cae súper bien, el tema es bajo qué parámetros se vota. Creo que existen otros, incluyéndome, que nos considerábamos favoritos para ganar la elección. Entiendo que a ella se lo entregaron por su trayectoria, pero este es un premio anual”, expresó la deportista en conversación con As Chile.

Mailliard fue más allá y cuestionó los merecimientos de la ganadora: “En Chile pesan mucho más las relaciones interpersonales que los méritos deportivos. Creo que el año 2019 fue mi mejor temporada, tuve un montón de resultados buenos y, de verdad, una de mis metas era obtener el Premio Nacional del Deporte. Y me da tristeza, porque el deporte no es caridad, sino que se trata de lucha y de éxitos. Si lo hubiese ganado Macarena Pérez o Joaquín Niemann, me hubiese quedado callada, porque creo que lo merecían tanto como yo. De todas formas, ya no me interesa que me nombren en nada, porque me quedó claro que, al parecer, no cumplo con el perfil que se necesita”.

En esa línea, la subcampeona panamericana esbozó una teoría. “La Pancha fue presidenta del DAR y ha tenido más relación con ellos. Entonces eso pesa. El año pasado en la Gala del Comité Olímpico también pasó lo mismo”, expresó, para luego criticar con dureza al COCh: “No sé si es algo personal conmigo, la verdad. A mí no me quieren ni en el IND ni en el Comité Olímpico, porque soy frontal, no soy sonriente ni le caigo bien a todo el mundo. Y todo lo que he ganado ha sido con esfuerzo, con merecimientos y porque realmente amo lo que hago”.

La nominación también causó una serie de desencuentros entre la autoridad federada y el gobierno por la forma en que se escoge el Premio Nacional. De hecho, el COCh pidió que se reformule la metodología, ya que solo un pequeño grupo de federaciones está habilitada para hacerlo.