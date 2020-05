El no a Niemann desata una tormenta

“No querían que Joaquín se postulara, esa es la verdad”. La sentencia es de Felipe Bertin, presidente de la Federación Chilena de Golf. Molesto, acusa mal actuar del Comité Olímpico y del Ministerio del Deporte, a raíz de la exclusión de Joaquín Niemann de la lista final candidatos al Premio Nacional 2019. Un galardón que se llevó Francisca Crovetto y que hoy genera polémica.

Bertin no reclama porque Joaco no ganó, sino porque ni siquiera fue alternativa. “La Comisión es soberana de elegir, bajo la pauta que dice que por éxitos deportivos o por trayectoria. Lo que yo alego es que a Joaquín no le dieron la posibilidad de presentarse. Esta es una opinión mía, creo que no lo postularon porque tenía muchas posibilidades de ganar. (...) No sé qué razones hubo, esa pregunta hay que hacérsela a la ministra (Cecilia Pérez) y, especialmente, al Comité Olímpico”, expresa.

Uno de los puntos que le molesta a Bertin es que se diga que su Federación no se dio el trabajo de postular a Niemann. “Yo tengo aquí el oficio en el que se hace la citación a las diferentes federaciones, lista en la que no figura la Federación Chilena de Golf ”, señala.

Por norma, solo una FDN (Federación Deportiva Nacional) puede hacer la postulación directamente. Hoy solo 15 cumplen este requisito. En el caso del golf, no, porque no tiene asociaciones en cinco regiones contiguas. “El Presidente de la República, a través de un decreto, no puede discriminar, creo que eso es ilegal. Dice ‘representativas’, no dice ‘a las que cumplan requisitos’ o ‘que sean más grandes’”, dice Bertin, quien agrega: “El presidente del COCh (Miguel Ángel Mujica) me dijo el jueves que ellos sí habían postulado a Joaquín y a Christian Garin y que el Ministerio del Deporte les había dicho que no, que solo podía postular a una terna. Pero veo en La Tercera que postuló a cuatro. Hablamos de nuevo, lo apreté y me reconoció que no había postulado a Joaquín porque ‘pesó lo de Lima’”. El directivo se refiere a la ausencia de Joaco en los Panamericanos 2019.

Bertin apunta también a la ministra Pérez. “Ella es la presidenta de la Comisión, ella sí sabe que la Federación Chilena de Golf no puede postular. Ella debe hablar con el presidente del COCh y decirle que lo postule (...) No me consta, pero me parece curioso que el mejor deportista, elegido por los Periodistas Deportivos, y que la ministra lo conoce, habla de él, ha salido en los diarios, no lo postulen. Ellos (Miguel Ángel Mujica y Cecilia Pérez) dicen que se llevan bien, hablan seguido, y que no hayan visto el tema Niemann, eso no se lo cree nadie”, cierra.

Pérez optó por el silencio. Desde el Ministerio reiteraron que no son responsables de las postulaciones, ya que esa tarea recae en el COCh y las propias federaciones. Y agregaron que el sitio web estaba habilitado para hacerlas, algo que refuta Bertin. Según revisó este medio, efectivamente no funcionaba, pero sí una nueva en la web del Mindep.

Más extensa fue la respuesta desde el COCh: “No tengo ningún interés en polemizar con el señor Bertin. Lo que sí le puedo decir es que efectivamente Joaquín Niemann estaba entre los nombres que como Directorio analizamos para enviar la postulación, junto con otros 20 deportistas que tuvieron actuaciones destacadas en competencias del ciclo olímpico”, recalcó Miguel Mujica, su presidente.

Al final se optó por privilegiar a quienes asistieron a Lima 2019. “Pensábamos que todas las Federaciones podrían postular a sus propios deportistas por sus logros a nivel federado o profesional, desconocíamos completamente que sólo podían hacerlo las FDN, ya que el COCh no tiene relación alguna con este premio, su organización o coordinación”, apuntó.

Finalmente, Mujica reconoció: “Nunca conversé nada del premio con la Ministra Pérez, y de haber sabido que Joaquín o Garin no habían sido postulados, hubiésemos hablado con el Mindep para buscar una solución. Lamentamos profundamente toda esta situación, especialmente porque el COCh no tiene nada que ver con la premiación”.