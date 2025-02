Manuel Pellegrini alza la voz y responde fuerte a las críticas del arquero de Getafe

La victoria 2-1 de Betis sobre Getafe no terminó solo con el pitazo final. Inmediatamente terminado el lance, el arquero del cuadro perdedor David Soria se quejó amargamente del tiempo que, supuestamente, hicieron los sevillanos en el epílogo.

“Yo me imagino que Pellegrini no estará contento con el partido de su equipo. Se han jugado tres minutos de los seis u ocho que añadieron. Pues que predique con el ejemplo. Luego por culpa de esta gente nosotros tenemos la mala fama y los demás salen indemnes”, afirmó el meta madrileño.

Incluso, el exjugador de Sevilla fue más allá en sus cuestionamientos al entrenador chileno, un discurso en el que aludió directamente a la ideología futbolística del Ingeniero.

“Ellos (el Betis) han hecho lo contrario a lo que predica su entrenador (Manuel Pellegrini), quien dice que es un amante del fútbol, que no pierden tiempo… cada vez que jugamos contra ellos a nosotros nos mata”, remató el golero del Azulón.

Dura respuesta

Tras la segunda victoria consecutiva de su equipo, Pellegrini analizó el partido en el Coliseum. Según su opinión, los andaluces fueron justos vencedores en la Comunidad de Madrid.

“Yo creo que fue un partido en el que fuimos superiores. Hicimos dos goles, tuvimos un tiro en el palo, ocasiones muy claras. Hasta antes del gol, nuestro arquero Adrián no tuvo ninguna intervención importante. Pero fue un partido bien jugado por ambos equipos”, afirmó el santiaguino.

Asimismo, el DT ironizó con el estilo de juego de su rival, acostumbrado a ralentizar el juego en sus partidos: “incluso el Getafe, que corta las jugadas permanentemente, también jugó. Nosotros hicimos el fútbol que hacemos siempre. No tuvimos pérdidas de tiempo ni nada que no fuera lo que esperábamos hacer en el campo. Ninguno de los dos equipos perdió tiempo. Jugamos con intensidad, fuimos superiores a ellos”.

Además, el exentrenador de Manchester City debió contestar sobre las críticas de Soria. Encima, dijo no compartir sus apreciaciones, ya que “no corresponden” a lo que sucedió en el encuentro.

“En los últimos minutos todos los que van ganando por supuesto que pierden tiempo, pero no simulan faltas, ni se quedan tirados, ni hacen escándalo. Las declaraciones de Soria no las he escuchado, pero no creo que correspondan a lo que fue el partido”, explicó Pellegrini.