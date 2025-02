Arquero del Getafe sorprende y le da con todo a Manuel Pellegrini en la victoria del Betis

Getafe sufrió una dolorosa derrota ante el Betis, la primera del cuadro Azulón en su casa en lo que va de 2025. Un triunfo claro para los andaluces que fueron amplios dominadores en la Comunidad de Madrid.

Uno de los afectados tras la caída fue el portero David Soria, quien desnudó las falencias de su equipo ante un cuadro andaluz que se acerca a la clasificación de las copas europeas.

“La verdad es que tuvimos un equipo muy largo. El primer gol nos hizo mucho daño. Nos vinimos mentalmente muy abajo y eso nos afectó mucho. El penal nos mató. Nos acercamos con el descuento, intentamos empatar, pero no pudimos”, explicó el meta madrileño.

A pesar de la derrota, el exjugador de Sevilla advirtió que el equipo del Coliseum es optimista frente a lo que viene y que, la caída ante los andaluces, no empañará el proyecto.

“Seguimos en la misma línea de trabajo y de trabajo para competir. No ha sido nuestro día, no estuvimos acertados. Ellos plantearon bien el partido y no complicaron mucho la vida. Jugaron mucho hacia adelante y eso nos mata, tenemos que levantar la cabeza”, dijo el golero.

Palos a Pellegrini

Pero Soria no dejó pasar la ocasión para realizar una ácida crítica al planteamiento de Manuel Pellegrini. Según su opinión, el técnico chileno tiró al equipo hacia atrás para hacer tiempo.

“No hemos entrado en el juego del Betis. Desde el principio, no supimos interpretar bien el partido. Ellos han hecho lo contrario a lo que predica su entrenador, quien dice que es un amante del fútbol, que no pierden tiempo… cada vez que jugamos contra ellos a nosotros nos mata”, afirmó el arquero.

Asimismo, agregó que “yo me imagino que Pellegrini no estará contento con el partido de su equipo. Se han jugado tres minutos de los seis u ocho que añadieron. Pues que predique con el ejemplo. Luego por culpa de esta gente nosotros tenemos la mala fama y los demás salen indemnes”.