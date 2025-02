“Parte en dos al equipo contrario”: Alexis Sánchez despierta elogios en su nueva faceta en Udinese

No todo fue polémica en el triunfo de Udinese en Lecce. Si bien una insólita polémica se apoderó del relato, la verdad es que el equipo friulano tuvo varios puntos altos en su juego, uno de ellos fue el chileno Alexis Sánchez.

Porque la disputa por el penal pareció haberse robado todas las miradas. Esa que provocó Lorenzo Lucca, quien decidió arbitrariamente lanzar un penal para el cual no estaba designado.

Cuestionada decisión que enfrentó al delantero italiano con varios de sus compañeros, entre ellos el francés Florian Thauvin y el tocopillano, dos de los máximos líderes del plantel bianconero.

Situación que el técnico alemán Kosta Runjaic zanjó con la salida del delantero peninsular con una vistosa reprimenda que el propio entrenador relató tras la victoria en el Via del Mare.

“Lorenzo Lucca tomó la decisión por su cuenta y yo preferí sacarlo del campo, después de haber marcado el penal. Tomé esta decisión porque no me gustan los que no respetan las reglas”, advirtió el alemán una vez terminado el duelo.

Elogios a Sánchez

Al margen del incidente, el equipo friulano realizó un partido redondo en defensa y ataque. Otra vez con el tocopillano desde el comienzo, más retrasado tácticamente, pero con un papel fundamental en la generación de juego.

La actuación del goleador histórico de la Roja despertó espontáneas alabanzas de la exigente prensa italiana, la cual puso al Dilla en el podio de los futbolistas destacados en el encuentro ante Lecce.

Mondo Udinese, sitio provisto por La Gazzetta dello Sport, dedicó elogiosos comentarios sobre el rendimiento del chileno, después de plantearse la interrogante sobre el momento del atacante para concluir que aún marca diferencias.

“¿Alexis Sánchez está completamente recuperado? Es fácil decirlo, pero los primeros treinta minutos contra el Lecce fueron una excelente publicidad para Kosta Runjaic. El futbolista (en su segunda aventura con el Udinese) ha demostrado que todavía puede marcar diferencias y sobre todo sembrar pánico en las defensas rivales”, explicó el portal.

Asimismo, uno de los elementos que más destacó fue la nueva posición del chileno en la cancha, una que le permite marcar diferencias y hacer jugar a sus compañeros.

“El chileno está recuperando su forma y sobre todo en esta nueva posición como enlace entre el mediocampo y el ataque, a menudo arriesga partir en dos al equipo contrario”, concluyó.