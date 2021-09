Martín Lasarte: “Ante Colombia un juvenil tendrá que comandar nuestro ataque, pero aún no sé quién”

Chile rescató un punto en Quito después de 24 años. ¿Positivo? Depende de la perspectiva que se utilice para el análisis. Porque la Roja llegó poco y tuvo un jugador más luego de que Junior Sornoza fuera expulsado en el minuto 63. Martín Lasarte, técnico de la Selección, valoró el punto y la actuación de los jóvenes.

“Cuando quedamos 11 contra 10 el equipo ya estaba sufriendo físicamente, habíamos hecho cambios. Al final quisimos pero no pudimos torcer el resultado, más allá de que tuvimos alguna posibilidad. El ataque es nuestro talón de Aquiles. Pero no nos olvidemos que hace 24 años que no se sacaba un punto acá. Desde ese lugar estoy contento, pero evidentemente nos hubiera gustado ganar, aunque tambien es cierto que en una contra ellos nos pudieron haber lastimado”, declaró en conferencia de prensa.

Sobre la ausencia de Eduardo Vargas para el partido ante Colombia por acumulación de amarillas, declaró: “Se reemplaza, el tema es que nosotros ya venimos con un titular seguro, que es Alexis Sánchez, sin venir. Lo mismo Ben Brereton. Ahora Vargas suspendido. Tendremos que manejarnos con las alternativas que tenemos, algunos de los jóvenes tendrá que comandar el ataque, aún no sé quién, pero esto es así, de repente te toca”.

Por último, habló sobre la situación de Luis Jiménez y Carlos Palacios, quienes no fueron citados para el partido ante Ecuador: “El Mago tuvo una torcedura de tobillo y nos pareció prematuro apurarlo, pero estará ante Colombia. Lo mismo Palacios. En el caso de Charles Aránguiz, es más complicado proque sufrió un golpe en una zona en la que ha tenido complicaciones antes. Sería prematuro dar una visión definitiva porque debo hablar con el doctor”.