Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

Juan Martín Lucero tuvo un complejo inicio de temporada en Universidad de Chile. En su debut ante Audax Italiano, el argentino ingresó desde la banca, pero cuando solo llevaba 20 minutos sobre la cancha fue expulsado.

En los descuentos del partido ante los Tanos, Lucero corrió para buscar el balón, mientras era seguido por Enzo Ferrario. En la disputa, el Gato golpeó con la mano el rostro del defensor, lo que de inmediato fue sancionado con una tarjeta roja.

Después de su expulsión, el ariete habló con la prensa de lo ocurrido, acto que está prohibido por el artículo 51 de las bases del torneo. “Abro el brazo para cubrir la pelota y sinceramente no lo agredo de forma voluntaria. El árbitro interpreta que lo agredí, que le pegué un codazo”, dijo el nuevo refuerzo azul.

A pesar de ello, el exFortaleza mantuvo su fecha de castigo, la cual ya cumplió al perderse el choque con Huachipato. El mendocino está disponible para el encuentro ante Palestino, duelo crucial en la era de Francisco Meneghini para empezar a sumar triunfos.

En la previa al encuentro en La Cisterna, Mauricio Pinilla, quien jugó en el elenco universitario, opinó sobre la llegada del atacante y las expectativas que tiene de él.

Pinilla le establece una meta al nuevo ariete azul

Juan Martín Lucero al ser expulsado en el duelo contra Audax Italiano. Foto: Photosport

El exAtalanta se refirió primero al pasado Albo del fichaje de Paqui. “Yo creo que pega es pega, él se identificó en Colo Colo por hacer una buena campaña. Es un gran goleador, pero tiene que demostrarlo en la U. Tiene la misma presión que en Colo Colo", mencionó en entrevista en radio La Metro.

Sin embargo, no sólo alabó las capacidades de Lucero, sino, que le metió presión para que rindiera. Además, se atrevió a establecer una cuota goleadora para que, en su opinión, el recién llegado asegurase su continuidad en el club.

“Si no hace más de 15 goles, para afuera. Lucas Di Yorio hizo 12 pepas y aun así no le bastó para seguir“, advirtió el exseleccionado nacional para el desempeño del regreso del Gato al fútbol nacional.

Lucero asoma como posible titular para el partido contra Palestino, lo que le dará la oportunidad de anotar su primer gol con la U y dar un vuelco a su amargo debut.