“Me agarré a combos, pero mal”: referente de Colo Colo recuerda el día que protagonizó pelea con Marcelo Espina.

En pleno año de centenario, en Colo Colo comienzan a recordar anécdotas a lo largo de la historia. En ese contexto, Fernando Vergara, delantero que vistió la camiseta alba en la década de los ‘90, rememoró el día que protagonizó una hilarante situación con Marcelo Espina, histórico capitán.

En conversación con el programa Máximas, de la cadena televisiva TNT Sports, el otrora atacante se refirió a una disputa con el ‘Cabezón’, que inclusó escaló hasta los golpes de puño y a una acalorada pelea en los camarines.

Toda esta historia se remonta a un compromiso por el Campeonato Nacional. “Con el ‘Cabezón’ Espina me agarré a combos, pero mal. No hubo sangre, pero sí nos pegamos. Lo que pasa es que, en un partido con Santiago Wanderers, él estaba designado para un penal y el penal me lo hicieron a mí. Agarré la pelota y dije ‘yo lo pateo’”, partió diciendo.

Fernando Vergara, en su etapa como entrenador. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En esa línea, Vergara hace memoria y detalla lo que desencadenó el conflicto. “Hubo una pelea en el área, tironeos. Le digo ‘ándate...’ y lo pateo yo. Y escucho que me dice ‘se te va a ir, hueón’. Adivinen qué pasó: se me fue. Quedó la escoba”, indicó.

Por último, el ariete, que también supo defender a Audax Italiano, Fernández Vial, Brüttisellen Dietlikon de Suiza, Universidad de Chile, Deportes Antofagasta, Rayo Vallecano, Universitario de Lima y Unión Española; recordó las esquirlas de la refriega con el referente del Cacique. “Llegamos al camarín y ahí nos separaban unos casilleros. Se cayeron los casilleros, todo amontonado, lo tenía agarrado... Quedó la tendalada. Estuve mal, porque no debería haber pateado, si el designado era él”, concluyó.

Cabe recordar que Vergara y Espina compartieron vestuario desde 1995 a 1999, y juntos levantaron el título del Torneo Nacional en tres oportunidades: 1996 y los Clausura ‘97 y ‘98. Además, festejaron la Copa Chile de 1996.