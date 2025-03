“Me llamó la atención”: Claudio Bravo revela que ningún club chileno lo contactó tras finalizar su contrato con el Betis

Claudio Bravo tuvo su última experiencia futbolística en 2024 de la mano del Betis de Manuel Pellegrini. En junio fue titular en la Copa América en Estados Unidos y tras finalizar la participación de la Roja, no volvió a disputar otro partido como profesional. El portero bicampeón de América con la Selección terminó su carrera en el Viejo Continente, sin tener mucha regularidad en el ocaso de su estadía en el cuadro andaluz.

Cuando regresó al país, el Cacique a fines del año pasado lo intentó convencer de que jugara un año más, pero finalmente el exBarcelona declinó la proposición. “Él nos escuchó atentamente, nosotros le pedimos que volviera a ponerse los guantes, que nos gustaría tenerlo nuevamente vistiendo los colores de Colo Colo y nos pidió unos días, una semana, como para analizarlo con su entorno y lamentablemente hoy día volví a hablar con él y la respuesta fue negativa”, declaró en diciembre Aníbal Mosa.

En este sentido, este martes Claudio Bravo asistió a una charla en una universidad donde se refirió a las chances que tuvo de volver a colocarse los guantes para defender el arco de un equipo del fútbol chileno. “Hace mucho tiempo atrás sí me llamó la atención el no tener contactos. Ahora estoy próximo a los 42 años, soy veterano y me tocó hacer una carrera longeva. Vas sabiendo cuando el jugador puede terminar su carrera”, afirmó el canterano albo.

El último partido que disputó Bravo en la Selección fue ante Argentina en la Copa América. Foto: Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport.

De igual manera, señaló que en el último tiempo ya no tenía la misma motivación, por lo que sintió que la mejor alternativa era dar un paso al costado. “Era momento para otro tipo de cosas en mi vida. El fútbol estaba siendo un poco monótono, era algo bien estructurado y a lo mejor seguía porque se me daba (...) si las situaciones mías no hubiesen sido positivas compitiendo, a lo mejor terminaba mucho antes“, complementó el excapitán de la Roja.

Su proyecto tras el retiro

Claudio Bravo hace un tiempo que organiza jornadas que se especializan en el trabajo con arqueros. Después de colgar los guantes, el guardameta ha señalado que seguirá con el proyecto que inició cuando era futbolista en activo. “Estoy en una posición privilegiada, con fuerza para conseguir cosas que son ayuda para beneficiar a 4 mil niños que estarán presentes en clínicas deportivas. Es una manera distinta de despedirme, pero así quiero contribuir y educar, esto llena mucho mas que lo otro, mas que un partido a estadio lleno”, afirmó en conversación con ESPN.

En este sentido, agregó que no le quita el sueño disputar un encuentro de despedida, puesto que lo que más le entusiasma es dejar un legado para las futuras generaciones de futbolistas. “He sido bien mesurado. Siendo sincero, es algo que no necesito, no me vuelve loco. Si se da, feliz que se dé en el Nacional o Monumental, pero la primera obra es entregar algo a los niños del país”, sentenció el bicampeón de América.