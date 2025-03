Claudio Bravo anuncia una particular despedida a seis meses de su retiro

Claudio Bravo ya mira el fútbol desde afuera. El 27 de agosto de 2024, el histórico excapitán de la Roja anunció su retiro de la actividad. Ahora, a poco más de seis meses del anuncio, dio a conocer que tendrá una despedida. Pero no será en un Estadio Nacional lleno junto a los amigos que hizo en su carrera. El exguardameta optó por otro mecanismo. “Hace unos meses atrás me tocó tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, la cual fue dejar el fútbol profesional. Una decisión meditada, una decisión acertada en un momento adecuado de mi vida, porque sentí que dejé todo en cada entrenamiento, en cada partido y en cada lugar donde me tocó competir. Pero hay algo que nunca ha cambiado en mí y es mi pasión por apoyar a los futuros arqueros de nuestro país”, inició diciendo en un video que expuso en sus redes sociales.

“Hoy quiero devolverles todo el cariño y el respeto que han demostrado hacia mi persona durante tantos años de mi carrera. Y creo que la mejor forma es ayudar, contribuir y colaborar a las futuras generaciones de arqueros de nuestro país. Y con muchísima alegría les quiero anunciar mi despedida realizando clínicas para arqueros por todo nuestro país. Junto a mi equipo de El Uno Campus estaremos en las 16 capitales regionales de nuestro país y cerraremos en Isla de Pascua. Llevaremos entrenamientos, enseñanza, aprendizaje y experiencias inolvidables para todos nuestros arqueros”, añadió.

Claudio Bravo se retiró después de la Copa América de 2024. (Foto: Photosport)

En el video, el bicampeón de América con la Selección dio a conocer el mecanismo para participar. “Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo inscribirse? Es algo que nuestro equipo de trabajo ya está en contacto con todas las asociaciones de fútbol de nuestro país y todas las inscripciones serán directamente con ellas. Además lanzaremos un canal de YouTube donde podrás ver todo lo que sucede en todas las ciudades y no perderte ningún detalle. Nada de esto sería posible sin el apoyo de las empresas y municipios que creyeron y confiaron en este lindo proyecto. Y como adelanto les cuento que arrancamos el día 7 de marzo en Punta Arenas y el 28 de marzo en Coyhaique”, cerró.

No quiso volver

Durante los últimos años se ha vuelto común que algunos futbolistas retornen a la actividad luego de su retiro. Quizás por considerar que dejar el fútbol fue una decisión apresurada. No fue el caso de Claudio Bravo. En diciembre, Colo Colo buscó tenerlo de cara a la temporada actual. Sin embargo, fue el propio exarquero quien informó públicamente su negativa. “Soy un hombre de palabra y mi palabra también es ley, como el día de mi despedida“, declaró.

Luego, Aníbal Mosa entregó detalles de la conversación que sostuvieron con el exguardameta. “Él nos escuchó atentamente, nosotros le pedimos que volviera a ponerse los guantes, que nos gustaría tenerlo nuevamente vistiendo los colores de Colo Colo y nos pidió unos días, una semana, como para analizarlo con su entorno y lamentablemente hoy día volví a hablar con él y la respuesta fue negativa, en el sentido de que él ya está dentro de toda su coordinación y toda su planificación, tanto de su despedida como de su vida personal la tiene ya definida fuera de las canchas. Así que es una pena porque teníamos la ilusión de poder contar con él”, reveló el presidente de Blanco y Negro.