Ministra del Deporte y la denuncia por abusos sexuales contra el tenimesista Juan Lamadrid: “Se le suspendió la beca Proddar mientras se tramita su caso”

La grave acusación en contra del tenimesista Juan Lamadrid escaló a niveles diplomáticos, luego de que el gobierno argentino solicitara la detención y extradición del deportista tras una denuncia por abusos sexuales interpuesta por Cielo Rotryng Álvarez, una jugadora que reveló que sufrió estos presuntas vulneraciones cuando era una menor de edad.

La situación obligó a tomar medidas en el país, donde la primera fue la suspensión de la beca Proddar que recibía el atleta. En ese sentido y tras las consultas pertinentes, se aplicó el artículo 28, letra c, relativo a procesos en curso.

“Una vez que se recibieron los antecedentes formales, realizamos todos los procedimientos que correspondía efectuar, en el marco de un debido proceso. El Ministerio del Deporte no es el responsable de determinar la culpabilidad del denunciado, pero sí de adoptar las medidas que son de su competencia: se suspendió el otorgamiento de la Beca Proddar mientras se tramita su caso y la Federación de Tenis de Mesa aplicó el protocolo”, sostiene la ministra Alexandra Benado ante la consulta de El Deportivo.

La secretaria de Estado, también aprovecha de hacer un llamado a los organismos involucrados en el deporte: “Es muy importante que todas las organizaciones que participan de la actividad deportiva se hagan cargo y adopten oportunamente las medidas ante la existencia de denuncias. Ninguna forma de abuso puede permitirse ni en el deporte ni en ninguna parte”.

La acusación

La tenista de mesa argentina Cielo Rotryng Álvarez, realizó una denuncia por abuso sexual en contra del seleccionado nacional Juan Lamadrid Barraza. El supuesto delito, producido en 2017 y cuando la jugadora tenía 14 años, se habría producido cuando ambos se encontraban en un evento del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) del país trasandino.

La denuncia llevó a que la Embajada Argentina solicite formalmente la extradición de Lamadrid. En un documento publicado por “El Dínamo”, se desprende la solicitud emanada desde el ente argentino, en el cual le pide a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, la detención del atleta del Team Chile.

Una situación que fue aclarada por la joven, que hoy tiene 19 años, en un programa de televisión argentino. “En su momento me costó asimilar los hechos y no quería denunciar, tenía mucho miedo porque sabía que se iba a hablar mucho y que mi carrera deportiva iba a colgar de un hilo. Después entendí que cuando uno hace las cosas bien nada puede salir mal”, comenzó relatando.

Según lo explicado en la entrevista, la situación del eventual abuso se produjo el 14 de diciembre de 2017, durante el desarrollo del Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa. La jugadora aclaró que fue algo premeditado y que se produjo luego de que Lamadrid la interceptara en las dependencias del lugar.

“Al año siguiente dejé la Selección y quise dejar de ir al Cenard, porque era un lugar donde no me sentía cómoda. Lo que me movilizó es que no quise que ninguna piba, ni menor ni mayor, tenga que pasar por eso y hoy en día los recaudos que se tienen que tomar deben ser mucho más grandes”, sostuvo en la conversación con el canal TN.

El denunciado por su parte ha manifestado constantemente su inocencia ante los hechos que se le acusan, publicando diversos comunicados en sus redes sociales y aclarando que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la justicia. Eso sí, su última aparición pública se dio días antes de que se solicitara su extradición, informando en aquel momento que contrató un abogado para que trate el tema de forma presencial en Argentina.