Francis Cagigao sobre su permanencia: “Firmé un contrato hasta el 31 de diciembre, no hasta el 2066″

Han sido días de incertidumbre para el Francis Cagigao en Chile. El director deportivo de las Selecciones Nacionales no tiene clara su continuidad en nuestro país, de hecho, el propio Pablo Milad, presidente de la ANFP, se ha referido al tema el tema. “No he dicho que Cagigao no sigue, porque yo tampoco sé si sigo”, dijo ayer.

Este miércoles, el mismo Cagigao se refirió a su presente en Chile y una posible continuidad, y fue claro: “Todo el mundo sabe, cuando llegué aquí firmé un contrato hasta el 31 de diciembre de este año y no hasta el 2066. Entonces, sé lo que hay y son tiempos en que la ANFP tiene unos retos, elecciones, y no creo que lo más importante en estos momentos sea si renueva o no”.

Por otro lado, el español defendió su trabajo efectuado hasta ahora con las selecciones y destacó su relación con los entrenadores locales: “Es muy temprano para hablar de ello y el presidente (Milad) tiene razón cuando dice que el proyecto y la institución son más importantes que las personas. Sé cuál es mi rol y era venir aquí y poner unos cimientos y tengo una gran relación con todos los técnicos. Y si luego, si hay otro que ponga el techo, será otro que lo ponga. Lo importante es el bien del fútbol chileno”.

¿Mala relación con Berizzo? Cagigao responde

Además, Francis Cagigao destacó su relación con el entrenador de la Roja Eduardo Berizzo ante las versiones que hablaban de un problema entre ambos producto de un conflicto en la Copa Kirin: “Eduardo Berizzo va a llevar a Chile al próximo Mundial y muchos jugadores jóvenes bajo sus manos van a crecer, van a progresar y Chile tiene un gran futuro con Eduardo Berizzo. No se quién cuestionó mi relación con Eduardo y hablar de una mala relación con él es absurdo, tengo una muy buena relación con él”. Además, hizo el mismo ejercicio con el presidente de la ANFP, con quien hizo una particular comparación: “Con Pablo Milad tengo una buena relación. Es lógico que hayan discrepancias con la ANFP. Yo estoy casado y de vez en cuando discutimos. ¿Este es un camino de rosas? No. Es igual que un matrimonio”.

Por último, el director deportivo de las Selecciones Nacionales habló sobre un supuesto distanciamiento entre el entrenador de la Roja y el capitán Claudio Bravo, desmintiendo el tema: “Quien hace la nómina es Eduardo Berizzo y si él quiere hablar con Claudio o viceversa, que me imagino que en algún momento van a tener esa comunicación. Es mentira que tienen una mala relación. Hasta ahora no existe el contacto, porque no ha sido necesario”.