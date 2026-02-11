Mira el golazo de Erick Pulgar en la victoria de Flamengo sobre Vitória de Bahía por el Brasileirao

Erick Pulgar no hace más que confirmar su condición de imprescindible para Flamengo de Brasil. El volante chileno, uno de los jugadores esenciales para el técnico Filipe Luís, se consagró como una de las figuras en el primer triunfo del campeón en el Brasileirao.

Partido cerrado, con mucha presión, donde el local Vitória de Bahía intentó sacar provecho del gigante carioca, el que se había estrenado con derrota y empate en las primeras dos fechas del máximo campeonato del fútbol sudamericano.

Sin embargo, el antofagastino tenía la solución para descomprimir al millonario monarca de la Copa Libertadores. Después de una serie de toques al borde del área bahiana, el exjugador de Universidad Católica ensayó un potente disparo desde 20 metros que impidió cualquier reacción del portero local Gabriel.

Jugada clave que soltó un poco más al equipo de Río de Janeiro que, en líneas generales, sufrió demasiado con el juego físico que intentó imponer la escuadra anfitriona.

Complicado

Cuando el partido se iba en la primera mitad, Everton Cebolinha puso el 2-0 en el cuarto minuto de descuento antes del descanso. El descuento de Matheuzinho, a los 52 minutos, puso una dosis de incertidumbre al primer triunfo del Mengao que, finalmente, pudo sacar la tarea adelante.

“Desde el primer minuto, ellos nos dejaron jugar muy poco. Cuando tuvieron la oportunidad de ser peligrosos, nos presionaron. Nos complicaron un poco las cosas. Tendremos que aprender a jugar así también. No vamos a jugar bonito todo el tiempo. Habrá partidos así de difíciles. Es importante seguir un camino diferente”, dijo el chileno tras el triunfo.

Opinión similar a la del técnico Filipe Luís, quien agregó que “fue una victoria difícil. Nuestro equipo perdió mucho la posesión, no pudimos salir de nuestro propio campo. El partido claramente exigía profundidad, tanto que el segundo gol, de Cebolinha, llegó tras un ataque al espacio. Tuvimos pocos jugadores con esas características en la primera parte y, en la segunda, con el resultado, esperaba que con algunas correcciones mejorara. Y así fue. Recibimos un gol en nuestro mejor momento, dominando y controlando el partido. En uno de nuestros errores, terminamos recibiendo un gol; se convirtió en un partido muy abierto. Ganar era fundamental; es mucho más fácil corregir las cosas cuando se gana que cuando se pierde”.

El gol de Pulgar

🚨 GOOOL! Erick Pulgar - Golaço!



Vitória 0 - [1] Flamengo



Sigam: @golsdobrasil1

pic.twitter.com/rSJgNamYVL — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) February 11, 2026