Mundial Sub 17: Canadá supera a Uganda en el grupo de la Roja
El certamen planetario tuvo su último día de partidos de la primera fecha.
El Mundial Sub 17 completó este miércoles su tercera jornada de competencia. La fecha dejó triunfos clave para potencias europeas y sorpresas asiáticas. Varias selecciones comienzan a perfilar su camino a dieciseisavos de final.
En el Grupo I, República Checa impuso jerarquía y venció 3-1 a Tayikistán, sumando sus primeros tres puntos. Más tarde, Estados Unidos derrotó 1-0 a Burkina Faso. Por ahora, los europeos lideran la zona por diferencia de goles.
El Grupo J abrió con una goleada: Irlanda superó 4-1 a Panamá, capitalizando su eficacia ofensiva para registrar su primera victoria. En el segundo turno, Uzbekistán dio el golpe al vencer 2-1 a Paraguay, resultado que aprieta la clasificación y deja a los sudamericanos obligados a reaccionar en la siguiente fecha. La escuadra guaraní se mide ante Panamá este sábado.
Por el Grupo K, Canadá venció 2-1 a Uganda, manteniéndose en la pelea por avanzar. En esa zona, Chile cayó ante Francia. La Roja juvenil queda con una derrota en su estreno y deberá sumar con urgencia para aspirar a la siguiente ronda. La próxima fecha, el elenco de Sebastián Miranda enfrenta a los africanos.
En el Grupo L, Austria derrotó 1-0 a Arabia Saudita en un duelo friccionado, mientras que Mali goleó 3-0 a Nueva Zelanda. La fase de grupos continúa mañana con el inicio de la segunda jornada.
