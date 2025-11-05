Mundial Sub 17: Canadá supera a Uganda en el grupo de la Roja.

El Mundial Sub 17 completó este miércoles su tercera jornada de competencia. La fecha dejó triunfos clave para potencias europeas y sorpresas asiáticas. Varias selecciones comienzan a perfilar su camino a dieciseisavos de final.

En el Grupo I, República Checa impuso jerarquía y venció 3-1 a Tayikistán, sumando sus primeros tres puntos. Más tarde, Estados Unidos derrotó 1-0 a Burkina Faso. Por ahora, los europeos lideran la zona por diferencia de goles.

El Grupo J abrió con una goleada: Irlanda superó 4-1 a Panamá, capitalizando su eficacia ofensiva para registrar su primera victoria. En el segundo turno, Uzbekistán dio el golpe al vencer 2-1 a Paraguay, resultado que aprieta la clasificación y deja a los sudamericanos obligados a reaccionar en la siguiente fecha. La escuadra guaraní se mide ante Panamá este sábado.

Por el Grupo K, Canadá venció 2-1 a Uganda, manteniéndose en la pelea por avanzar. En esa zona, Chile cayó ante Francia. La Roja juvenil queda con una derrota en su estreno y deberá sumar con urgencia para aspirar a la siguiente ronda. La próxima fecha, el elenco de Sebastián Miranda enfrenta a los africanos.

En el Grupo L, Austria derrotó 1-0 a Arabia Saudita en un duelo friccionado, mientras que Mali goleó 3-0 a Nueva Zelanda. La fase de grupos continúa mañana con el inicio de la segunda jornada.