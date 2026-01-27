Ni su técnico se salvó: el momento de furia de Coco Gauff tras ser eliminada del Australian Open en menos de una hora

Se dio un batacazo en el Abierto de Australia este martes con la eliminación de Coco Gauff (3° WTA) en los cuartos de final del torneo. La tenista estadounidense cayó contra Elina Svitolina (12° WTA) en el Rod Laver Arena en dos sets por 6-1 y 6-2.

Con temperaturas que alcanzaron los 44°C, Gauff perdió en 59 minutos ante la medallista de bronce olímpico en Tokio 2020. La frustración de la número tres del mundo se hizo notar con discusiones con sus entrenadores, ya que le quebraron seis veces el servicio.

La deportista de 21 años habló en conferencia de prensa sobre su eliminación temprana en el primer Grand Slam del año. "Tengo que descubrir cómo evitar hacer un partido como el de hoy. Hice todo mal, no tengo respuestas. Elina hizo un gran duelo y yo no fui capaz de aproximarme a su nivel", reflexionó sobre su dura derrota ante los medios.

Sin embargo, lo que más destacó fue su momento de furia al dejar la cancha y romper su raqueta. El exabrupto fue captado por las cámaras y mostró el enojo de la tercera cabeza de serie.

Gauff habla después de romper su raqueta

Coco Gauff habla luego de caer por 6-1 y 6-2 en el Abierto de Australia. AP Photo/Dita Alangkara

En la instancia con los medios de comunicación no pasó desapercibida la descarga en los túneles de Gauff, por lo que fue cuestionada. "No me gusta que la gente me vea así y me escondí en un lugar en el que creía que no habría cámaras", sinceró la deportista de 21 años.

"Me conozco y sé que necesito desahogarme. Prefiero romper una raqueta antes que descargarme con mi equipo. No quiero ser irritable con ellos, no lo merecen. A veces solo necesito soltar la frustración", declaró tras quedar fuera del Australia Open.

De esta manera, la ganadora de dos Grand Slams, el Abierto de Estados Unidos de 2023 y el Abierto de Francia en 2025, cierra su participación en el Melbourne Park sin replicar su mejor marca, cuando alcanzó las semifinales en 2024.

Luego de ganar, Svitolina enfrentará a Aryna Sabalenka (1° WTA) en las semifinales, en su búsqueda de ser la mejor en Australia. Será un difícil duelo que se jugará este jueves en el Rod Laver Arena.