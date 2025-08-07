SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Nicolás Jarry no logra sostener su arrollador comienzo y se despide en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati

En un partido que tenía bastante controlado, el chileno pero no pudo mantener su nivel y terminó siendo eliminado en tres sets por el español Pedro Martínez.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Nicolás Jarry no pudo sostener su arrollador inicio en Cincinnati.

Nicolás Jarry (100º) inició su gira por el cemento norteamericano en el Masters 1000 de Cincinnati, torneo al que llegó gracias a una invitación de los organizadores. El chileno se midió con el español Pedro Martínez (68º) con la ilusión de prolongar el buen tenis que mostró en su paso por Wimbledon, donde alcanzó los octavos de final tras superar las clasificaciones. Sin embargo en Ohio, no pudo sostener su arrollador inicio y terminó lamentando una dolorosa derrota por 1-6, 6-4 y 6-3

Después de un breve periodo de adaptación a la cancha, Nico se comenzó a sentir cómodo, aprovechando las pelotas cortas del hispano y metiéndose bien adentro del rectángulo. Así, en el segundo juego se abrió paso con el drive y en una lucida jugada en la red logró el primer quiebre de una jornada calurosa y húmeda.

Martínez, cuyo único título ATP es el Chile Open de 2022, no lograba encontrar soluciones a la agresiva propuesta del santiaguino. Sus tiros seguían quedándose cortos y el santiaguino no perdonó: consiguió su segunda ruptura consecutiva en el cuarto game, después de un par de errores no forzados de su rival, y se encaminó sin inconvenientes a ganar el primer set en 37 minutos.

El segundo parcial partió muy favorablemente, pero terminó de la peor manera. En el juego inicial, Jarry volvió a quebrar, en base a las mismas virtudes mostradas en el primer set, frente un adversario absolutamente desconcertado. Todo parecía muy positivo, pero fue el propio Nico el que terminó abriéndole una ventana a su rival.

Un giro doloroso

En el sexto juego, el trámite cambió para mal, porque el oriundo de Alcira logró quebrar el servicio del chileno, quien perdió la solidez con su saque y la confianza en su drive.

Ese instante de desconcentración le dio un nuevo aire al europeo y puso a la mejor raqueta del país en un escenario distinto de lo que venía viviendo en el partido. Comenzó a fallar con la derecha y sus primeros servicios entraron cada vez menos. Además, el envalentonado Martínez salvó dos puntos de ruptura en el noveno y Nico sintió la presión y cedió nuevamente su saque y, por consiguiente, el set.

La manga definitiva representaba un importante desafío para Jarry, quien debía volver a centrarse en su juego y recuperar la confianza con su derecha frente a un rival con la confianza en ascenso.

A medida de que se fue desarrollando el tercer parcial, el nieto de Jaime Fillol comenzó a experimentar algunas molestias físicas y su juego no levantó, al punto de sufrir un nuevo break en el sexto turno. Si bien Nico tuvo una opción de quiebre cuando Martínez sacaba por el partido, no la pudo aprovechar y terminó sufriendo una dolorosa derrota.

Ahora, sus próximas paradas serán el ATP de Winston-Salem y el Abierto de Estados Unidos. Mientras que su verdugo se medirá en segunda ronda ante el estadounidense Tommy Paul (15º).

Más sobre:TenisMasters 1000 de CincinnatiNicolás JarryPedro MartínezTommy Paul

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Fue muy doloroso”: Montes presenta cuenta pública recordando “vientos en contra” como caso Convenios

Tras cruce con Kast: Jara reconoce “error” sobre nacionalización del cobre en programa de gobierno

Huenchumilla se reúne con el general Araya y expresa respaldo DC a institución policial

Jara se baja de debates tras alta exposición y Escobar se mantiene en primera línea pese a malestar PC

Se enreda acuerdo presidencial y parlamentario entre Demócratas y Chile Vamos: dirigentes reclaman falta de información

“De extrema izquierda” y “coordinadas”: la teoría de Desbordes, Sichel y Bellolio por movilizaciones simultáneas en liceos

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

5.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

“Fue muy doloroso”: Montes presenta cuenta pública recordando “vientos en contra” como caso Convenios
Chile

“Fue muy doloroso”: Montes presenta cuenta pública recordando “vientos en contra” como caso Convenios

Tras cruce con Kast: Jara reconoce “error” sobre nacionalización del cobre en programa de gobierno

Huenchumilla se reúne con el general Araya y expresa respaldo DC a institución policial

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes
Negocios

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Desempleo en 10%: ¿qué podemos hacer?

Picton se expande a México, Brasil y Costa Rica

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas
Tendencias

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

Cómo es por dentro el restaurante de Tesla de Elon Musk en Los Ángeles

Nicolás Jarry no logra sostener su arrollador comienzo y se despide en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati
El Deportivo

Nicolás Jarry no logra sostener su arrollador comienzo y se despide en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati

Perfil anti Gareca, cambio de mentalidad y norma Sub 21: el plan de la ANFP para resucitar a la Roja

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera
Cultura y entretención

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera

Los mundos del productor y músico Adanowsky: “Hago firmar contratos a los artistas en que prohíbo que me jodan”

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza
Mundo

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos