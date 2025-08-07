Nicolás Jarry no logra sostener su arrollador comienzo y se despide en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati

Nicolás Jarry (100º) inició su gira por el cemento norteamericano en el Masters 1000 de Cincinnati, torneo al que llegó gracias a una invitación de los organizadores. El chileno se midió con el español Pedro Martínez (68º) con la ilusión de prolongar el buen tenis que mostró en su paso por Wimbledon, donde alcanzó los octavos de final tras superar las clasificaciones. Sin embargo en Ohio, no pudo sostener su arrollador inicio y terminó lamentando una dolorosa derrota por 1-6, 6-4 y 6-3

Después de un breve periodo de adaptación a la cancha, Nico se comenzó a sentir cómodo, aprovechando las pelotas cortas del hispano y metiéndose bien adentro del rectángulo. Así, en el segundo juego se abrió paso con el drive y en una lucida jugada en la red logró el primer quiebre de una jornada calurosa y húmeda.

Martínez, cuyo único título ATP es el Chile Open de 2022, no lograba encontrar soluciones a la agresiva propuesta del santiaguino. Sus tiros seguían quedándose cortos y el santiaguino no perdonó: consiguió su segunda ruptura consecutiva en el cuarto game, después de un par de errores no forzados de su rival, y se encaminó sin inconvenientes a ganar el primer set en 37 minutos.

El segundo parcial partió muy favorablemente, pero terminó de la peor manera. En el juego inicial, Jarry volvió a quebrar, en base a las mismas virtudes mostradas en el primer set, frente un adversario absolutamente desconcertado. Todo parecía muy positivo, pero fue el propio Nico el que terminó abriéndole una ventana a su rival.

Un giro doloroso

En el sexto juego, el trámite cambió para mal, porque el oriundo de Alcira logró quebrar el servicio del chileno, quien perdió la solidez con su saque y la confianza en su drive.

Ese instante de desconcentración le dio un nuevo aire al europeo y puso a la mejor raqueta del país en un escenario distinto de lo que venía viviendo en el partido. Comenzó a fallar con la derecha y sus primeros servicios entraron cada vez menos. Además, el envalentonado Martínez salvó dos puntos de ruptura en el noveno y Nico sintió la presión y cedió nuevamente su saque y, por consiguiente, el set.

La manga definitiva representaba un importante desafío para Jarry, quien debía volver a centrarse en su juego y recuperar la confianza con su derecha frente a un rival con la confianza en ascenso.

A medida de que se fue desarrollando el tercer parcial, el nieto de Jaime Fillol comenzó a experimentar algunas molestias físicas y su juego no levantó, al punto de sufrir un nuevo break en el sexto turno. Si bien Nico tuvo una opción de quiebre cuando Martínez sacaba por el partido, no la pudo aprovechar y terminó sufriendo una dolorosa derrota.

Ahora, sus próximas paradas serán el ATP de Winston-Salem y el Abierto de Estados Unidos. Mientras que su verdugo se medirá en segunda ronda ante el estadounidense Tommy Paul (15º).