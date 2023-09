Nicolás Núñez le da con todo al Tribunal de Disciplina por sanción a la UC: “Lleva un tiempo optando por lo más fácil”

Nicolás Núñez, técnico de Universidad Católica, no tomó bien la decisión del Tribunal de Disciplina de castigar a los cruzados con un partido sin público por los incidentes ocurridos ante Ñublense en Santa Laura, el pasado 26 de agosto.

En aquella ocasión los barristas lanzaron pirotecnia a la cancha, lo que obligó al árbitro Diego Flores a suspender por varios minutos el partido hasta que las cosas se calmaran. Después, el club confirmó la detención de tres individuos acusados de participar en los hechos. Dos de ellos, menores de edad.

De todos modos, la ANFP procedió y dejó a los estudiantiles sin público para el partido frente a Magallanes, equipo que viene en alza y que se encuentra en la lucha para evitar el descenso.

“En cuanto al castigo, lamentablemente el Tribunal de Disciplina lleva un tiempo optando por lo más fácil. En mi mirada, están tomando decisiones por las cuales pagan los que quieren ir al estadio”, expresó el entrenador franjeado.

“Sería un error castigarlos a todos; pueden ser tres o cuatro los que se manifiestan. No escapo de que no es lo correcto para el partido, pero habría que darles una vuelta a las sanciones”, expresó. Y no se quedó ahí: “Deberían buscar el beneficio del espectáculo. Necesitamos a nuestra gente. Espero que le den una vuelta más, es facilista la resolución”.

El momento cruzado

El entrenador también se refirió al momento que viven los estudiantiles en el campeonato y reveló que la meta es alcanzar un cupo para alguna copa. “Tenemos siete partidos que nos pueden dar esa competencia internacional que nos hemos trazado como objetivo. Nos sirve como estímulo, que ganando un partido nos metemos en zona de clasificación, pero perdiendo o empatando te va dejando atrás. La línea es muy delgada, por eso es muy importante el partido del domingo”, sostuvo.

También se refirió a las cualidades de su exclub. “Lo principal para mí es que estoy en el club que me formó y quiero tener esos tres puntos sí o sí. Hay un componente emocional que me hace aún más competitivo. Trataremos de sobrepasar sus características. Los buenos jugadores hacen diferencia a pesar del conocimiento”, manifestó.