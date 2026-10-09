“Niemann es uno de los casos más relevantes”: el LIV entra en alerta por el chileno tras la fuga de Jon Rahm

El futuro del LIV Golf es cada vez más incierto. A principios de septiembre la competencia se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos tras la salida de su principal socio, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), siendo este el primer paso de la transformación hacia un torneo 2.0 para intentar responder a sus compromisos financieros.

Sin embargo, esta medida ha causado que algunas de las grandes figuras que fueron atraídas al circuito comiencen a dar un paso al costado. Una de ellas fue el español Jon Rahm, quien comunicó, a través del abogado John Beck, que no seguiría en el LIV Golf.

El jurista señaló que Rahm revisó los nuevos términos propuestos para la próxima etapa del LIV y determinó que eran inaceptables. Por ese motivo, el español no participará en la liga a partir de la próxima temporada.

Este hecho encendió las alarmas de los sitios especializados en el deporte, pues creen que la decisión tomada por el hispano puede derivar en que otros golfistas hagan lo mismo.

“Podría decirse que (Bryson) DeChambeau es ahora el nombre más importante que LIV Golf querrá conservar a toda costa mientras se prepara para entrar en una nueva era en 2027”, señala Golf Magic.

“El estadounidense de 33 años no ha indicado que tenga intención de marcharse, pero sus abogados estuvieron entre quienes buscaron claridad sobre los contratos de los jugadores durante una audiencia judicial el miércoles”, añadieron.

Más adelante, también ponen a Niemann como otro de los competidores que el LIV debería retener al ser el más ganador del torneo. “Joaquín Niemann, que ha sido capitán del Torque GC desde que se unió al LIV, y Tyrrell Hatton se encuentran entre los jugadores cuyo futuro está siendo seguido de cerca”, afirman.

“Niemann ostenta el récord de nueve victorias en LIV, mientras que Hatton comparte una estrecha relación con Rahm, ya que fueron compañeros de equipo tanto en Legion XIII como en la Ryder Cup”, prosiguen.

“Ni Niemann ni Hatton han anunciado su intención de abandonar el LIV, lo que significa que cualquier sugerencia de que seguirán los pasos de Rahm y dejarán la liga sigue siendo, por ahora, pura especulación. Sin embargo, la posibilidad de nuevas salidas no hace sino aumentar la presión sobre LIV para que retenga a sus figuras más importantes”, remarcan.

Jon Rahm junto a Niemann en el LIV GOlf. Foto: LIV Golf.

Niemann, el caso más relevante

Por su lado, My Golf Way expone que “Jon Rahm ha decidido abandonar LIV Golf. Sergio García ha sido liberado de su contrato. Joaquín Niemann todavía no ha confirmado su compromiso con el denominado LIV 2.0 y otras de sus principales estrellas tienen ahora que decidir si continúan en una competición que será muy diferente de aquella a la que se incorporaron”.

“La salida de Jon Rahm es, sin duda, el golpe más importante. El español fue el fichaje estrella de LIV a finales de 2023 y ha ganado el título individual del circuito en sus tres temporadas”, destacan.

En cuanto a Niemann, sostienen que “es uno de los casos más relevantes. El chileno, uno de los grandes protagonistas deportivos de LIV desde su llegada, reconoció recientemente que todavía no había adquirido ningún compromiso para 2027”.

Y no es el único que está en duda: “Bryson DeChambeau continúa siendo una de las grandes figuras del proyecto y probablemente el jugador de mayor peso mediático que permanece en LIV después de la salida de Rahm y Koepka. Cameron Smith y Tyrrell Hatton son otros de los nombres importantes que deberán afrontar una nueva realidad competitiva y contractual”, sostienen.

Por último, mencionan que “la competición consiguió revolucionar el golf profesional gracias a una combinación inédita de dinero, grandes nombres y un formato diferente. Cuatro años después, el escenario es completamente distinto. El dinero saudí ha desaparecido de la financiación directa, el calendario se ha reducido, la competición afronta una reestructuración judicial y algunas de sus principales estrellas están buscando la puerta de salida”.

Debido a lo anterior, “el LIV 2.0 pretende ser un nuevo comienzo. Pero para conseguirlo tendrá primero que evitar que la desbandada de sus jugadores convierta su primera temporada en la última de aquella revolución que pretendía cambiar para siempre el golf profesional”.