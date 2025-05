“No brindó seguridad nunca”: en Argentina destrozan a Paulo Díaz tras la eliminación de River Plate

River Plate enfrentó este martes a Platense con la misión de acceder a las semifinales de los playoffs del torneo de Apertura argentino. El partido que se jugó en el estadio Monumental de Buenos Aires se vio sorprendido en el minuto 30 cuando la visita consiguió ponerse adelante en el marcador.

Tras un pelotazo largo, Paulo Díaz fue a disputar un balón con un cabezazo y tras ello se desentendió de la jugada, perdiendo la marca del delantero Ronaldo Martínez. Segundos después fue el atacante paraguayo el que terminó asistiendo a Vicente Taborda para que marcara la apertura de la cuenta a favor de Platense.

Si bien sobre el final del partido los Millonarios encontraron el empate y llevaron la definición a los lanzamientos penales, fue El Calamar el que se quedó con el cupo en las semifinales.

Por supuesto la prensa argentina no dejó pasar el fallo de Díaz en la marca. Olé lo calificó con una nota 2: “Se adelantó imprudentemente en la acción del 0-1 y quedó lejos de la jugada. Repitió ese error toda la noche y habilitó a Silva en otra oportunidad”, compartieron.

TyC Sports también reprobó el trabajo del defensor, entregándole un 5. “Varios errores no forzados. No brindó seguridad nunca y no se complementó bien con su compañero de zaga. Perdió bastante de arriba, además, como en lo que terminaría siendo el gol del Marrón”, escribieron.

La Página Millonaria, en tanto, le puso un 3,5: “Un error tras otro en una noche de esas que creíamos que ya no volvería a tener. Endeble en el 1-0 de Platense y dubitativo en cada uno de los ataques rivales”.

La frustración de Marcelo Gallardo

Una vez finalizado el encuentro, el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, dio cuenta de la frustración de la eliminación. “Más que preocupación, sentimos decepción. Queríamos llegar a la final; era uno de los grandes objetivos”, comenzó señalando.

“Nos costó encontrar nuestro juego. No tuvimos la fluidez de los últimos encuentros, y hay que reconocer también que el rival hizo mucho para que eso no ocurriera. Platense jugó un gran partido”, agregó.

“Muchas veces, a fuerza de insistencia y volumen de juego, terminas superando al rival. Pero otras, el rival te obliga a jugar incómodo, te corta los circuitos y no te deja mostrar lo mejor. Hoy pasó eso. Además, ese gol que nos hicieron los fortaleció, les dio confianza y una energía distinta”, explicó el DT.

Además, enfatizó la poca capacidad de creación que tuvo River. “No fuimos lo suficientemente veloces en el traslado. Ellos tenían la ventaja, y si no acelerábamos el ritmo, era difícil lastimarlos. Nos faltó precisión y movilidad para encontrar espacios. No fue desesperación, pero sí nos costó proponer un juego que incomodara al rival”, planteó.

“Lo empatamos por empuje, más que por claridad futbolística. Duele porque veníamos bien, con buenas sensaciones. Ahora toca levantarse, corregir y prepararse para lo que viene. Si se nos presenta un partido así otra vez, tenemos que tener otras herramientas para afrontarlo”, añadió.

Por último le consultaron por la poca efectividad del equipo en las definiciones a penales, pus han perdido ocho consecutivas. “Tenemos que trabajar para evitar llegar a los penales, pero si se da, hay que estar preparados. No me gusta definir de esa manera, pero el fútbol a veces te lleva ahí. Los jugadores que patean deben hacerlo con confianza. Nos queda un sabor muy amargo, como nos pasó también con Talleres en la Supercopa. Son momentos que duelen”, cerró Marcelo Gallardo.