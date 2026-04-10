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    “No hay trofeo por la posesión”: técnico de Nacional estalla tras los cuestionamientos por el empate contra Coquimbo

    A Jorge Bava no le agradó una pregunta en la que le consultaban por haber entregado el control del balón a los Piratas tras abrir el marcador.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Coquimbo Unido tuvo su reestreno en la Copa Libertadores este miércoles enfrentando a Nacional de Uruguay en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Si bien el conjunto charrúa se puso en ventaja en los 22′ con la anotación de Sebastián Coates, los Piratas encontraron la igualdad en los 90+5′ gracias a Manuel Fernández.

    Una vez concretado el empate 1-1, el técnico de Nacional, Jorge Bava, enfrentó a los medios. Allí, un cuestionamiento terminó por provocar su molestia.

    En concreto, al DT le preguntaron por los motivos por los que su equipo entregó el control del balón en lugar de aprovechar el momento e intentar aumentar la diferencia.

    La posesión del balón no me deja preocupado. El tema es qué haces con esa posesión. De repente, sí hubiese querido tener más la pelota para controlar al rival, pero no me pareció que fuimos mezquinos. No coincido”, respondió el adiestrador.

    Sabemos que tenemos que mejorar, porque es un grupo muy parejo. Pero no coincido contigo en que fuimos mezquinos. Si te informas, tenemos jugadores con porte más ofensivo que defensivo”, agregó.

    “¿Sos chileno? Históricamente han tenido la posesión y nosotros hemos tenido poca posesión, hablo del fútbol chileno y uruguayo… Pero no hay trofeo por la posesión, no lo conozco”, cerró.

    Dejando atrás el tema, también dejó claro que se van de Chile “con la desazón del empate porque no veníamos a esto y sobre todo la forma que da bronca. Ahora a trabajar para minimizar errores que en la Copa se pagan caro. Sí reconocer el desgaste y las ganas del equipo, pero fue un típico partido de Copa donde nos costó descansar con pelota”.

    También resaltó la figura de Maximiliano Gómez: “Pivoteó, aguantó, cumplió la labor que le pedimos y después estaba muy golpeado, hasta rengo y decidimos la variante”.

    Además, agregó: “Las ultimas dos variantes (Calione por Viera y Nico López por Maxi Gómez) fueron por desgaste. Viera inclusive estaba con amarilla y buscaba darle sostén. La titularidad de (Baltasar) Barcia primero como extremo y luego como carrilero fue para generar transiciones, pero fueron escasas las situaciones en las que pudimos contragolpear”.

    Por último, se refirió al proceso de recuperación física de los jugadores, considerando que ahora deben enfrentar a Deportivo Maldonado el sábado y a Deportes Tolima el martes.

    Vamos a ver cómo terminaron hoy y tratar de alinear el mejor equipo porque hay un partido doméstico de mucha trascendencia con un gran rival. Algunos terminaron muy cansados, vamos a ver la recuperación que tengan”, concluyó Bava.

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