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    ¿Cómo quedaron los chilenos? Revisa las tablas de posiciones de los grupos de la UC y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    Esta semana se disputó la primera fecha del certamen continental. El cuadro estudiantil cayó ante Boca Juniors mientras que los piratas rescataron un agónico empate ante Nacional de Uruguay.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Cómo quedaron los chilenos? Revisa las tablas de posiciones de los grupos de la UC y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores.

    Comenzó la Copa Libertadores. Durante esta semana, la UC y Coquimbo Unido tuvieron su debut en el certamen continental.

    En el caso del equipo estudiantil, partieron con una derrota ante Boca Juniors por 2-1 en el Claro Arena. Forman parte del Grupo D y su próximo desafío es visitar a Cruzeiro en Belo Horizonte.

    En la misma zona que está ubicado el combinado de Daniel Garnero, Barcelona perdió por la mínima en Ecuador ante los brasileños. Por ahora, Universidad Católica es tercera. Ese lugar entrega el paso a la Copa Sudamericana. Los primeros dos avanzan a octavos de final.

    LugarEquipoPJPGPEPPGFGCPuntos¿Clasifica?
    1Boca Juniors1100213
    2Cruzeiro1100103
    3Universidad Católica1001120No (pasa a Sudamericana)
    4Barcelona1001010No

    Por su lado, Coquimbo inició con un empate ante Nacional. Fue un partido aguerrido de los dirigidos por Hernán Caputto, que lograron igualar en la última acción del duelo.

    Ubicados en el Grupo B, todos quedan con una unidad. En el otro compromiso de la jornada, Deportes Tolima y Universitario quedaron 0-0.

    LugarEquipoPJPGPEPPGFGCPuntos¿Clasifica?
    1Coquimbo Unido1010111
    2Nacional1010111
    3Deportes Tolima1010001No (pasa a Sudamericana)
    4Universitario1010001No

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