¿Cómo quedaron los chilenos? Revisa las tablas de posiciones de los grupos de la UC y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores.

Comenzó la Copa Libertadores. Durante esta semana, la UC y Coquimbo Unido tuvieron su debut en el certamen continental.

En el caso del equipo estudiantil, partieron con una derrota ante Boca Juniors por 2-1 en el Claro Arena. Forman parte del Grupo D y su próximo desafío es visitar a Cruzeiro en Belo Horizonte.

En la misma zona que está ubicado el combinado de Daniel Garnero, Barcelona perdió por la mínima en Ecuador ante los brasileños. Por ahora, Universidad Católica es tercera. Ese lugar entrega el paso a la Copa Sudamericana. Los primeros dos avanzan a octavos de final.

Lugar Equipo PJ PG PE PP GF GC Puntos ¿Clasifica? 1 Boca Juniors 1 1 0 0 2 1 3 Sí 2 Cruzeiro 1 1 0 0 1 0 3 Sí 3 Universidad Católica 1 0 0 1 1 2 0 No (pasa a Sudamericana) 4 Barcelona 1 0 0 1 0 1 0 No

Por su lado, Coquimbo inició con un empate ante Nacional. Fue un partido aguerrido de los dirigidos por Hernán Caputto, que lograron igualar en la última acción del duelo.

Ubicados en el Grupo B, todos quedan con una unidad. En el otro compromiso de la jornada, Deportes Tolima y Universitario quedaron 0-0.