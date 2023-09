“No sé si soy un ejemplo, pero…”: El rol clave de Cristopher Toselli en la U de Mauricio Pellegrino

Cristopher Toselli se transformó en un líder dentro del camarín de Universidad de Chile. Sin imaginarlo, el histórico portero del fútbol chileno, tomó una voz de mando que se escucha con respeto entre los más jóvenes y experimentados del equipo que entrena en el Centro Deportivo Azul.

Su experiencia hoy es clave en la U. Porque si bien desde la banca nunca dejó de ordenar y alentar a sus compañeros, el guardameta jamás se restó de la lucha por la titularidad. Por lo mismo, no llamó la atención que durante las últimas fechas desplazara a Cristóbal Campos del equipo estelar. Contra Colo Colo, Toselli atajó y se anotó como una de las figuras en la igualdad frente al Cacique.

Más allá de los elogios, Toselli guarda la calma. No se vuelve loco. Sigue preocupado de cada detalle del equipo estudiantil. Conversa con los más jóvenes, les transmite tranquilidad. Y a los más experimentados los invita a seguir empujando el proyecto de Mauricio Pellegrino, quien enfrenta uno de sus peores momentos desde que asumió la banca estudiantil.

Este sábado, los azules se impusieron por 2-0 a Santiago Morning, en un amistoso jugado en el CDA. Toselli tomó la palabra tras el encuentro para detallar el presente del equipo estudiantil. “Nos hace bien para seguir en ritmo, lamentablemente hay un párate bastante largo y que personalmente no me gusta. La semana pasada jugamos con la Unión Española y hoy con Santiago Morning, eso nos ayuda un poco a llevar a cabo lo que trabajamos en la semana y no perder el ritmo, que eso es clave”, señaló el portero nacional en declaraciones entregadas por su club.

El guardameta, de paso, detalló su rol dentro de la U. “Soy el más viejo del equipo, hay otras responsabilidades que las asumo como tal, es algo que pasa. No sé si soy un ejemplo para los demás, solo trato de ser lo más profesional posible en mi forma de ser y si ayuda, buenísimo, la idea es que todo el grupo esté lo mejor posible. Los más grandes en ese sentido tenemos que ayudar”, completó.

Para cerrar, Toselli analizó el duelo frente a Copiapó, que se jugará el próximo domingo, a las 15 horas. Será un duelo clave para los azules, que buscan volver a la zona de copas internacionales. La U marcha en la décima posición del Torneo Nacional, a quince puntos del líder Cobresal.

“Es un rival difícil, que viene en una buena racha con un técnico nuevo, de a poco se está viendo la mano de su entrando, en una cancha difícil y con calor probablemente, pero nosotros tenemos que salir a ganar, necesitamos volver a los triunfos, estamos en deuda con eso. Vamos a ir con todo por ello”, cerró.