Palestino arranca de la B y deja más preocupada a la U

Los partidos de esta jornada eran fundamentales para Universidad de Chile. Y no por que ellos disputaran alguno, sino porque su derrota ante Universidad Católica los obligaba a estar atentos a los resultados que obtendrían La Serena y Palestino.

Y la primera parte pasó sin grandes sobresaltos, porque los papayeros no pudieron superar a Antofagasta, empataron a cero, y quedaron sólo un punto arriba del equipo laico. “Vinimos a buscar el triunfo, pero no lo pudimos conseguir. Lamentablemente no concretamos las ocasiones que nos creamos, pero debemos seguir peleando en las tres finales que nos quedan”, afirmó Matías Fernández.

Pero en el segundo encuentro, los árabes si hicieron su tarea y le ganaron a Unión Española por 3-1. “Son tres puntos muy importantes en esta lucha por el descenso. Este triunfo nos ayuda mucho y uno igual mira de reojo la ultima posición de la clasificación a la Sudamericana”, confesó Carlos Villanueva.

El jugador que fue elegido como la figura del compromiso por TNT Sports, reveló la receta que utilizaron. “Hoy intentamos tener la pelota, porque ellos tienen buen pie y eso lo habíamos perdido y fue positivo que nos haya dado resultado y marcar tres goles”, expresó.

Con este resultado el equipo de colonia subió al noveno puesto con 37 positivos, a la espera de lo que haga Melipilla ante Colo Colo, y le sacó tres cuerpos de ventaja al elenco felino. El mismo que puede quedar en zona de promoción si este martes, Curicó le gana a un auto-descendido Santiago Wanderers.

Y lo catalogamos así, pues fueron los propios caturros los que dejaron de luchar en la tarde de este lunes, al despedir a su técnico Emiliano Astorga e iniciar la “operación Retorno” con la polémica elección de Jorge Garcés para el banco.