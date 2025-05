Para suplir a Mac Allister: Argentina convoca a un jugador de emergencia para el duelo ante la Roja de Gareca

Futbol, Argentina vs Chile Sexta fecha, eliminatorias al mundial 2026. El entrenador de la seleccion argentina Lionel Scaloni es fotografiado durante el partido de clasificacion al mundial 2026 contra Chile disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. 05/09/2024 Juan Amelio/Fotobaires/Photosport Football, Argentina vs Chile 6nd turn, 2026 World cup qualifiers. Argentina’s head coach Lionel Scaloni is pictured during the 2026 World Cup qualifier match against Chile held at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina. 05/09/2024 Juan Amelio/Fotobaires/Photosport

JUAN AMELIO/FOTOBAIRES/PHOTOSPOR